Castaños en flor, de Vincent van Gogh, ha marcado un nuevo récord al alcanzar los 173,5 millones de euros en una subasta en Nueva York. La puja venía precedida de una disputa sobre la propiedad del cuadro, después de una reclamación de los herederos de su antiguo propietario en torno a que había sido vendida previamente bajo coacción durante el auge del nazismo en Alemania.

Tras el acuerdo entre los propietarios que lo llevaron a Sotheby's para su subasta y los herederos de su antiguo dueño, el editor judío alemán Samuel Fischer, el lienzo terminado en 1890, durante los últimos meses de vida del pintor, ha vuelto a mostrarse en público después de seis décadas.

Durante la puja ha estado presente el abogado de los herederos de Fischer, Gunnar Schnabel, quien, tras la venta, ha declarado que "la familia espera que el considerable interés público que ha despertado este caso, así como su resolución rápida, justa y equitativa, sirvan de aliento a otras familias que sufrieron persecución durante la época nazi".

Castaños en flor es una escena callejera bañada por un juego de luces y sombras y pintada por Van Gogh a su llegada a la bucólica localidad de Auvers, tras haber pasado un año en un centro psiquiátrico. Era la joya de la corona de la colección Blaquier-Arrieta, un conjunto de obras impresionistas y de arte moderno reunido por la heredera argentina de un imperio en torno al sector azucarero, Nelly Arrieta de Blaquier, y su esposo, Carlos Pedro Blaquier.

Más de 375 millones de euros

Junto a la obra de Van Gogh se han vendido también el Arlequín del francés Paul Cézanne, pintado a finales del siglo XIX y la única pieza de la serie de arlequines del artista que no se encuentra en un museo, por algo más de 101 millones de euros; y El jardín de las Tullerías, obra impresionista del también galo Claude Monet, comprada por 18,4 millones de euros 150 años después de su culminación. En total, la recaudación obtenida por las doce pinturas de la colección Blaquier-Arrieta asciende a 375,5 millones de euros, según CNN.