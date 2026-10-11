Cuadros de Miró y Picasso, a subasta a partir de cuatro millones de euros

La posibilidad de adquirir un cuadro de Joan Miró o de Pablo Picasso vuelve a hacerse realidad. Dentro de una colección que reúne más de doscientas piezas artísticas del siglo XX, coronada por un Mondrian de más de 23,5 millones de euros, la casa de subastas Christie's ha incluido más de una treintena de obras de los artistas malagueño y catalán.

La pieza más valorada entre las ocho referencias que aparecen de Miró es Peinture (Les amants - Adam et Eve), un ejemplar fechado en 1925 y cuya estimación más baja supera los ocho millones de euros, sin descartar que pueda alzarse por encima de once. En el lado opuesto, la opción más económica es una obra sin título que se aguarda que pueda venderse por encima de los 82.500 euros.

Una obra de Miró sin título | Christie's

En cuanto a Picasso, de quien salen a la venta hasta 29 creaciones, Crâne, lampe, poireaux, pichet, de 1945, podría superar los cuatro millones de euros o, en la parte alta de la horquilla, los seis. En cambio, a partir de 3.500 euros se puede adquirir un dibujo del malagueño a bolígrafo, titulado Portrait aux épis de blé et fleurs.

Crâne, lampe, poireaux, pichet, de Pablo Picasso | Christie's

La colección saldrá a la venta en dos subastas presenciales esta semana —el miércoles y el jueves— y una parte online que permanecerá abierta hasta el día 20.

La primera de ellas estará encabezada por obras de Wassily Kandinsky, Andy Warhol y Piet Mondrian. Precisamente del neerlandés procede la joya de la colección, que podría superar los 35 millones de euros.

Composition III, de Piet Mondrian | Christie's

Las obras que saldrán a la venta la próxima semana atraviesan distintas corrientes y movimientos artísticos del siglo XX. Así, se conecta la Escuela de St Ives con el modernismo europeo, el expresionismo abstracto con el Pop Art —e incluso el Op Art— y la Escuela de Londres con la pintura contemporánea internacional.

Entre las obras más destacadas figuran también Figure in Movement, firmada por Francis Bacon en 1978 y valorada en 16,5 millones de euros; o Das bunte Leben (La vie mélangée), de Kandinsky, tasada a partir de 21 millones de euros.