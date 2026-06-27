Christie's saca a subasta las guitarras que construyeron el sonido de The Smiths

Johnny Marr abrirá las puertas de su archivo personal para desprenderse de algunas de las guitarras más reconocibles de la historia del rock británico. Christie’s celebrará el próximo 17 de septiembre en Londres la subasta Marr’s Guitars: The Johnny Marr Collection, integrada por alrededor de 95 lotes, entre ellos cerca de 80 guitarras, amplificadores y otros equipos utilizados a lo largo de cinco décadas de carrera.

Entre los instrumentos más destacados figura una Rickenbacker 330 Jetglo de 1982, estrechamente vinculada al sonido de The Smiths y utilizada en grabaciones como This Charming Man, What Difference Does It Make?, Still Ill y Accept Yourself. La guitarra también pasó por las manos de Noel Gallagher y aparece en la portada de Supersonic, el primer sencillo de Oasis. Su valoración se sitúa entre 60.000 y 80.000 libras.

La colección incluye igualmente una Martin D-28 de 1971 empleada en There Is a Light That Never Goes Out y Cemetry Gates, con una estimación de entre 30.000 y 50.000 libras. No obstante, el lote de mayor valoración es una Gibson ES-355 roja de 1960, obsequiada a Marr por el fundador de Sire Records, Seymour Stein, y tasada en hasta 150.000 libras.

La subasta recorre una trayectoria que va mucho más allá de The Smiths. Marr formó parte de grupos como The Pretenders, The The, Electronic, Modest Mouse y The Cribs, y ha colaborado con artistas como Pet Shop Boys, Bryan Ferry, Hans Zimmer, Billie Eilish, Beck, Oasis, Pearl Jam, Blondie o Gorillaz. Varios de los instrumentos que salen ahora al mercado fueron utilizados recientemente en la grabación de su nuevo álbum, The Age of Everything, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre.

"Es agridulce separarme de estas guitarras, pero quiero que encuentren nuevos hogares y nuevas personas que las quieran tanto como yo", ha explicado a la casa de subastas Marr, quien espera que los instrumentos sigan generando "alegría, inspiración, diversión y nuevas canciones". Además, ya ha anunciado que donará el 100% del precio de martillo de diez lotes a la asociación británica de perros guía y a la National Autistic Society.

La exposición completa previa a la venta podrá verse en la sede londinense de Christie’s del 9 al 16 de septiembre, después de su paso por Nueva York.