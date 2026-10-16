Una extraordinaria propiedad del siglo XVII renace en el corazón de Transilvania

En una región donde los castillos, las montañas y las antiguas aldeas parecen detenidos en el tiempo, una propiedad del siglo XVII recupera su esplendor para convertirse en una de las expresiones más singulares del lujo residencial. En el corazón de Transilvania, en Rumanía, un conjunto de tres viviendas de origen sajón ha sido cuidadosamente restaurado para conservar la esencia de su arquitectura original sin renunciar a las exigencias de la vida contemporánea.

Una extraordinaria propiedad del siglo XVII en el corazón de Transilvania | James Edition

De hecho, la finca conserva buena parte del carácter que distingue a las construcciones tradicionales de esta zona. Los gruesos muros de piedra, las vigas de madera y los detalles artesanales originales conviven ahora con materiales sostenibles, acabados de alta calidad y soluciones tecnológicas que permiten disfrutar de la propiedad con todas las comodidades.

Es justo lo que pretendía HTO Architecture & Engineering, firma rumana especializada en restauración y desarrollo inmobiliario: un equilibrio entre conservación y modernidad. Así es que detrás de las fachadas históricas se han incorporado sistemas de domótica y calefacción por suelo radiante, a pesar de que las estancias están dominadas por la estética original.

Una extraordinaria propiedad del siglo XVII en el corazón de Transilvania | James Edition

El conjunto dispone de 1.300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.140 metros cuadrados, con un total de quince dormitorios y doce baños distribuidos entre las tres edificaciones. Entre sus instalaciones, además, figuran bodega, sauna, gimnasio, chimeneas, terrazas y espacios exteriores preparados para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Distintos usos

Su ubicación añade otro atractivo a la operación. La propiedad se encuentra entre uno de los principales destinos de esquí de Rumanía y el célebre castillo de Bran, asociado a la leyenda de Drácula.

Una extraordinaria propiedad del siglo XVII en el corazón de Transilvania | James Edition

Las vistas a los Cárpatos y la proximidad a enclaves turísticos permiten plantear distintos usos para el inmueble, desde una residencia privada hasta un pequeño hotel boutique o un alojamiento exclusivo para estancias de temporada.