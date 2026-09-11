Un refugio de lujo en la nieve de Japón

Fuera, un paisaje blanco que parece no terminar nunca. Dentro, el agua caliente de un baño termal, la madera oscura, el fuego encendido y los grandes ventanales abiertos al monte Yotei. Sobre ese contraste entre la nieve y el refugio, Fairmont prepara su próximo hotel en Japón: un escondite de lujo en uno de los destinos de esquí más cotizados de Asia, convertido en los últimos años en un imán para las grandes fortunas internacionales.

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El futuro Fairmont Niseko abrirá previsiblemente a comienzos de 2028 en Hokkaido, la isla más septentrional del país. Se levantará sobre unas 3,6 hectáreas de bosque situado frente al volcán de Yotei, y contará con dos restaurantes, spa, club infantil y onsen, los tradicionales baños termales japoneses que ganan atractivo de cara al après-ski. Pero más allá del esquí durante los meses fríos, el golf, el senderismo y las actividades al aire libre completarán la oferta cuando desaparezca la nieve y el bosque recupere el verde.

Imágenes del proyecto que Fairmont tiene para Hokkaido, en Japón | Accor

La historia del establecimiento

El hotel ocupará el lugar de New World La Plume, un ambicioso complejo de 219 residencias hoteleras y cinco villas privadas cuyas obras se paralizaron en 2024 por problemas financieros. La promotora acabó en concurso de acreedores y dejó en mitad del paisaje uno de los proyectos inacabados más visibles de la zona.

Imágenes del proyecto que Fairmont tiene para Hokkaido, en Japón | Accor

Una sociedad vinculada a la firma de inversión japonesa J-Will Partners compró el inmueble en 2025 por 4.430 millones de yenes, unos 25 millones de euros, y desechó el planteamiento previo. En lugar de completar el diseño original, el nuevo propietario optó por reducir el número de alojamientos, abandonar el componente residencial y confiar la gestión del establecimiento a Fairmont, con amplia experiencia en grandes refugios de montaña como Banff, Lake Louise y Whistler.