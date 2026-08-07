La firma española Sainsel desarrollará el sistema de combate de un patrullero de la Armada colombiana

Delegación de la Armada colombiana y de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar) a las instalaciones que la firma española de defensa Sainsel tiene en Madrid.

La empresa española de ingeniería Sainsel, especializada en soluciones de defensa, vigilancia y seguridad, está desarrollando el Sistema de Gestión de Combate (CMS) del nuevo Patrullero Oceánico Costero (POC) de la Armada colombiana, que está previsto que se integre en el buque a finales de este año.

Una delegación de la Armada de Colombia y de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar) ha visitado las instalaciones de Sainsel en Madrid con motivo de las pruebas de aceptación en fábrica del sistema.

El CMS constituye el núcleo de gestión de una plataforma naval, ya que permite integrar, coordinar y gestionar los distintos sensores, sistemas de armas, comunicaciones y recursos del buque.

El sistema recopila, fusiona y analiza en tiempo real información procedente de diferentes fuentes para proporcionar a los operadores una visión táctica global del entorno, facilitando la gestión de las capacidades del patrullero.

La delegación colombiana fue recibida en las instalaciones de la compañía por la presidenta de Sainsel, Susana Hernández; el director de Operaciones, Ángel Cárceles; el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, Santiago de Andrés; y la jefa de Programas, Pilar Olmo.

Segundo proyecto para la Armada colombiana

El programa del CMS supone el segundo proyecto que Sainsel desarrolla para la Armada colombiana en relación con este patrullero.

La compañía española ya se encargó del Puente Integrado de Navegación (IBS) del mismo buque, una solución destinada a centralizar en el puente los diferentes sistemas necesarios para la navegación y operación de la plataforma.

Sainsel ha destacado la "fructífera y continuada colaboración" mantenida con la Armada colombiana y Cotecmar, así como la satisfacción del cliente con el IBS que ya ha sido entregado.

La presidenta de la compañía, Susana Hernández, ha subrayado que la ejecución de ambos proyectos refuerza la posición internacional de la empresa en el ámbito de los sistemas navales.

"Proyectos como este que estamos desarrollando con éxito para Colombia sitúan a Sainsel dentro del selecto grupo de empresas internacionales capaces de diseñar, producir e integrar un CMS en un buque de tal envergadura", ha señalado.

La integración del Sistema de Gestión de Combate está prevista para finales de año, con lo que Sainsel continuará ampliando su participación en programas de modernización y desarrollo tecnológico vinculados a plataformas navales internacionales.