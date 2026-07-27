Perú, Colombia y Cuba abanderan la explosión migratoria en Ourense

La inmigración en la provincia de Ourense está evolucionando y tiene nuevos protagonistas. Aunque Venezuela sigue siendo indiscutiblemente la mayor cantera de nuevos residentes en términos de volumen total, el ritmo al que llegan las distintas nacionalidades está experimentando un giro.

Países como Perú, Colombia o Cuba han pisado el acelerador demográfico y registran ya crecimientos proporcionales muy superiores a los de la procedencia venezolana. Este nuevo empuje, mucho más plural, ha llevado a la provincia a batir un nuevo récord histórico. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para abril de 2026, la cifra de ourensanos nacidos en el extranjero acaba de quebrar por primera vez la barrera de las 53.000 personas.

Si hay una nacionalidad que representa el auge de inmigración en el último lustro es Perú. Al analizar el periodo 2021-2025 (y excluyendo aquellas comunidades con menos de una veintena de censados para evitar sesgos), Perú protagoniza un salto estadístico sin precedentes en la historia reciente de la provincia. En apenas cuatro años, su comunidad ha crecido un extraordinario 314,6%. Para ponerlo en perspectiva, los nacidos en el país andino han pasado de ser tan solo 219 en el año 2021 a rozar el millar (908) en 2025, con un aumento de casi 300 solamente entre 2024 y 2025, lo que indica que esta tendencia todavía no ha alcanzado su pico.

Aunque la comunidad venezolana -que ya supera los 11.000 representantes- sumó cerca de 4.000 nuevos integrantes en este mismo período, su crecimiento proporcional se sitúa en un 55,4%. Por el contrario, otras procedencias le han tomado la delantera en velocidad de implantación: Colombia destaca especialmente, disparando su padrón un 119% (tercera en el ranking), superando holgadamente los 4.200 residentes, tras sumar cerca de 2.300 entre 2021 y 2025.

Incremento de la población nacida en el extranjero por nacionalidades

El resultado de esta diversificación de orígenes es un padrón provincial que, en plena crisis de envejecimiento vegetativo autóctono, sigue ganando músculo gracias al exterior. Los datos del INE para la primavera de 2026 sitúan a los nacidos fuera de España en 53.066 personas, lo que representa ya más del 17% del total de los 306.642 habitantes de la provincia, siendo con diferencia la provincia con mayor porcentaje de población extranjera, seguida por Lugo (13,86%), A Coruña (13,40%) y Pontevedra (12,05%).

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Esta situación supone un rejuvenecimiento demográfico importante, al venir muchas familias jóvenes y con hijos pequeños. Ourense se trata de la tercera provincia de toda España con mayor número de niños de menos de cinco años nacidos en el extranjero (7,12%), solo superada por Alicante y Castellón, un dato verdaderamente significativo que confirma esta tendencia.

Gran auge del Caribe

Más allá de Venezuela, Colombia o Perú, el otro gran foco de este motor demográfico se sitúa en Centroamérica y el bloque caribeño, que consolidan un goteo constante. Cuba es el país más representativo de la zona, con un crecimiento de un 66,5% entre 2021 y 2025, siendo el tercer origen que más aumenta en términos absolutos, con 950, alcanzando ya los 2.378 cubanos que viven en la provincia.

Sin embargo, al observar la tabla de crecimientos relativos, despuntan comunidades más pequeñas pero en gran crecimiento. Nicaragua irrumpe con un alza del 87,5%, siendo el cuarto mayor crecimiento porcentual del período analizado, al pasar de 64 a 120 personas. Le siguen en América Central, Honduras (+71,4%), El Salvador (+60%) y Guatemala (+45,7%)

La República Dominicana, uno de los orígenes principales, al congregar a más de 1.600 personas en la geografía provincial, ha calmado su crecimiento, saliéndose del top 15 en el ranking porcentual al sumar 183 personas desde el 2021.

Ucrania en descenso

El caso de Ucrania es especialmente llamativo. Se trata del segundo país con mayor crecimiento porcentual entre 2021 y 2025, pero realmente la población ucraniana en Ourense ha bajado drásticamente desde 2023. En el año 2021, su volumen en la provincia era bajo, con apenas 114 personas, un número que se disparó en el 2023 tras la guerra y la llegada de refugiados, llegando a 473 personas. En cambio, desde ese momento la cifra fue en picado, registrándose en el 2025, 310 ucranianos en Ourense.

El relevo en la llegada de refugiados a la provincia, lo ha tomado Mali. Los llegados de este país del norte de África han pasado de 14 en el 2024 a 48 en el 2025.