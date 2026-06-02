Fort Lauderdale reta a Miami con áticos Viceroy de hasta 9,6 millones de euros

Fort Lauderdale quiere dejar de ser solo la vecina de Miami en el mapa del lujo inmobiliario del sur de Florida.

Para ello, Naftali Group ha presentado la colección de áticos de Viceroy Residences, las dos viviendas más exclusivas de una torre residencial de marca hotelera que alcanzará los 152 metros de altura.

Nueva promoción inmobiliaria en Fort Laudardale

Estas propiedades salen al mercado entre los 8,1 y los 9,6 millones de euros. Cada ático cuenta con casi 400 metros cuadrados interiores, a los que se añaden terrazas de 186 metros.

El proyecto completo incluye 251 residencias y casi 2.800 metros cuadrados de amenities, con una propuesta vinculada al modelo de branded residences de la mano de Viceroy.

Nueva promoción en Fort Lauderdale

En lo que atañe a estas viviendas, la horquilla baja de los precios arranca en 480.000 euros, y el edificio se configura como una pirámide de lujo: desde un producto más accesible hasta el trophy asset.

Esta operación, cuya conclusión se mueve entre 2028 y 2029, refuerza el salto de Fort Lauderdale hacia un mercado prime propio, apoyado en producto nuevo, estilo de vida náutico y precios todavía por debajo de los enclaves más tensionados de Miami o Palm Beach.