Seúl prepara un nuevo frente residencial de lujo en una de sus zonas más codiciadas

Seúl avanza en la transformación de uno de sus enclaves residenciales más deseados. El estudio de arquitectura británico Foster + Partners, en colaboración con Samsung C&T, ha sido elegido para diseñar un nuevo barrio residencial en una de las áreas más cotizadas de la capital de Corea del Sur.

El proyecto contempla ocho torres de viviendas junto al río Han, integradas en una operación de regeneración urbana en la que un gran parque se convertirá en el corazón de una nueva zona de ocio, comercio y servicios. Pero junto a esa fórmula cada vez más habitual en los grandes desarrollos residenciales de alta gama, el componente prémium queda patente en el diseño de unas viviendas que maximizan la luz natural y las vistas a través de salones con triple orientación.

Precisamente, Dan Sibert, socio sénior del estudio de arquitectura, explica que las torres han sido diseñadas para optimizar las panorámicas del río y la ciudad y que "el ritmo de las fachadas refleja las curvas" del Han. La secuencia de las terrazas, por su parte, busca aportar un mayor dinamismo al perfil urbano de Seúl.

La ambición de este proyecto queda de manifiesto en el coste de su construcción: más de 1.200 millones de euros sitúan estas más de 1.600 nuevas viviendas entre las grandes apuestas residenciales de lujo de Seúl, uno de los mercados inmobiliarios más competitivos de Asia.