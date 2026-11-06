El golf se ha convertido en un importante reclamo para el negocio inmobiliario de lujo en Estados Unidos. Dos campos diseñados por Tiger Woods, residencias exclusivas, instalaciones hípicas y servicios de bienestar completan la fórmula con la que dos complejos de Texas buscan atraer compradores de alto poder adquisitivo.

Tiger Woods participa en Bluejack Ranch, dos complejos residenciales en Texas vinculados al desarrollo del golf | Bluejack Ranch

De hecho, la expansión de estos dos proyectos de la firma Bluejack cuenta ya con financiación, unos 135 millones de euros procedentes de la gestora estadounidense Fortress, y comparten estrategia: combinar el atractivo del golf con una oferta de viviendas y servicios dirigida a familias que buscan algo más que una segunda residencia.

El proyecto más grande ocupa unas 370 hectáreas cerca de Fort Worth. Alrededor de un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tiger Woods se distribuyen residencias privadas de diferentes tipos, además de instalaciones hípicas, piscinas, espacios de bienestar y pistas para deportes de raqueta. En esta superficie, que también alberga un recorrido corto, de diez hoyos, iluminado para poder jugar de noche, se prevé construir medio millar de viviendas, y sus promotores estiman su valor de desarrollo en el entorno de los 2.150 millones de euros.

El golf de lujo atrae 135 millones de euros para impulsar dos complejos residenciales en Texas | Bluejack Ranch

El otro complejo, situado cerca de Houston, contempla unas 420 viviendas diseminadas en un terreno de unas 310 hectáreas que también cuenta con dos campos de diez y 18 hoyos. Pero allí, el precio de las viviendas prácticamente se multiplica por tres: mientras en Fort Worth las viviendas parten de unos 865.000 euros y las parcelas para construir a medida se ofrecen desde unos 670.000 euros, las propiedades ya comercializadas junto a la ciudad más poblada del estado rondan los 2,5 millones de euros.

Su exclusividad también se refleja en las condiciones de acceso al club, ya que se limita a 550 miembros para preservar el carácter privado de las instalaciones.