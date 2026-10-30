El golf de lujo se reinventa en México con una inversión millonaria para atraer a nuevos jugadores
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El exclusivo complejo One&Only Palmilla renovará sus 18 hoyos de competición y estrenará nuevas instalaciones deportivas y sociales, con la reapertura completa prevista para finales de 2028
Uno de los campos de golf más emblemáticos de México se prepara para una transformación integral. El exclusivo One&Only Palmilla, situado junto al mar de Cortés, ha anunciado una inversión multimillonaria para renovar sus instalaciones deportivas y ampliar su oferta de ocio, con el objetivo de atraer a nuevas generaciones de jugadores sin renunciar a la exclusividad que ha caracterizado al complejo durante más de tres décadas.
La operación, impulsada por el grupo hotelero Kerzner International, contempla la modernización de sus 18 hoyos de competición y la incorporación de nuevos espacios para entrenar, jugar y disfrutar del golf de una forma más social. Así pues, se someterá a una profunda renovación el campo diseñado originalmente por Jack Nicklaus, uno de los grandes nombres de la historia de este deporte, para incorporar nuevos greens, calles y obstáculos de arena.
Pero, además, Palmilla incorporará un nuevo campo corto, pensado para partidas más rápidas, encuentros sociales y actividades familiares; un espacio de 3.800 metros cuadrados dedicado al putting y una zona de entrenamiento completamente renovada, con un campo de prácticas y tecnología para perfeccionar la técnica, permitiendo así la aproximación de quienes empiezan en el golf.
Las obras comenzarán a finales de este año y se desarrollarán en tres fases para mantener parte del campo en funcionamiento. Los primeros nueve hoyos renovados, junto con las nuevas instalaciones de entrenamiento y el recorrido corto, estarán disponibles previsiblemente a finales del año próximo, pero la reapertura completa de los 18 hoyos está programada para el último tramo de 2028.
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