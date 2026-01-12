Julius Baer recomienda seguir invirtiendo en oro y plata a largo plazo

El grupo bancario suizo Julius Baer recomienda apostar a largo plazo por la inversión en oro y plata, con especial énfasis en el primero ya que consideran que el rendimiento superior de la plata en los úlitmos tiempos "se ha vuelto excesivo", según el análisis realizado por Carsten Menke, director de Next Generation Research de la firma suiza.

La evolución de la cotización de estas materias primas estará condicionada, entre otros factores, a la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este fin de semana, el Departamento de Justicia de EEUU anunció el inicio de una investigación criminal sobre la Fed por la renovación de la sede del banco central. Desde Julius Baer señalan que una mayor interferencia con la Fed será un factor clave para el alza de los metales preciosos a lo largo de 2026.

"Mantenemos una postura neutral sobre la plata y constructiva sobre el oro, reiterando nuestra recomendación de invertir en largo en la relación oro/plata", señala Carsten Menke después de que la cotización del oro y la plata hayan registrado subidas del 1,5 y el 5%, respectivamente, en las primeras horas operaciones de la mañana de hoy lunes.

Relevo de Powell, clave

"Esto sugiere que la noticia está alimentando aún más el optimismo en los mercados. Dicho esto, vemos una mayor interferencia con la Reserva Federal y la preocupación por su independencia como uno de los factores clave para el optimismo en los mercados de metales preciosos en 2026", señala Menke en su análisis, quien concluye que la independencia de la Fed dependerá de la actitud que adopte el sucesor del actual presidente Powell el próximo mes de mayo.

"La persistente preocupación por la independencia de la Reserva Federal y la condición del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial podría atraer a más inversores en busca de activos refugio a los mercados del oro y la plata, impulsando los precios incluso por encima de los niveles actuales",concluye el analista.