Las casas de los famosos, un multiplicador del valor inmobiliario en California

La vivienda de lujo en California vuelve a tener un argumento que no se puede construir desde cero: el nombre propio. En Los Ángeles y Malibú, una casa no vale solo por su parcela, sus vistas o su arquitectura; también puede valer por la biografía que arrastra. Y en 2026, varias propiedades vinculadas a grandes figuras de Hollywood han vuelto a poner esa prima celebrity en el centro del mercado inmobiliario prime.

Viviendas asociadas a nombres como Angelina Jolie, Orlando Bloom, Selena Gomez, Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston o los Osbourne, con un valor conjunto superior a los 75 millones de euros, más que una lista de mansiones constituyen una radiografía del lujo californiano actual.

Angelina Jolie: una finca con genealogía

El ejemplo más rotundo es la histórica finca de Angelina Jolie en Laughlin Park, vinculada originalmente al productor Cecil B. DeMille y con un precio cercano a los 29,85 millones de dólares.

La casa de Angelina Jolie en venta

La propiedad condensa varias capas de valor: arquitectura de principios del siglo XX, casi una hectárea de terreno, privacidad, vistas a las colinas de Hollywood y una historia difícil de replicar.

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En el segmento ultra prime, ese tipo de legado puede pesar tanto como la superficie o las calidades. No es solo una gran casa en Los Ángeles: es una pieza de memoria cultural, con seis dormitorios, diez baños, biblioteca, bodega, gimnasio, casa de piscina y una narrativa que conecta directamente con los orígenes industriales y simbólicos de Hollywood.

Selena Gomez: la casa con doble relato

La antigua casa de Selena Gomez en Encino, vinculada antes a Tom Petty, muestra cómo el mercado de Los Ángeles se alimenta también de biografías cruzadas. Con un precio de 6,49 millones de dólares, la propiedad no es únicamente una residencia asociada a una estrella contemporánea, sino un activo que acumula capas de cultura popular, música y celebridad.

Casa de Selena Gomez a la venta

Encino permite leer, además, el desplazamiento del lujo hacia zonas menos obvias que Beverly Hills o Bel Air.

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La demanda busca privacidad, parcela y comodidad, pero también una narrativa reconocible. En ese cruce, una casa puede valer más por lo que representa que por su dirección exacta.

Jennifer Lawrence: la discreción

La propiedad asociada a Jennifer Lawrence, en Hidden Valley Estates, encaja en una categoría distinta: la del lujo protegido, reconocible pero no necesariamente exhibicionista.

Casa de Jennifer Lawrence a la venta

Con un precio de 11,5 millones de dólares, la vivienda fue rediseñada por Clements Design y apuesta por un lenguaje más clásico, con estética French Traditional y acabados de alta gama.

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Beverly Hills conserva su magnetismo como una de las marcas inmobiliarias más fuertes del mundo, aunque el comprador actual exige algo más que código postal. En este tipo de activos pesan la privacidad, la facilidad de uso y una dirección defendible, pero también la capacidad de ofrecer una vida doméstica cómoda, segura y bien editada.

Jennifer Aniston: una casa bien situada

La vivienda vinculada a Jennifer Aniston, sobre el Sunset Strip, se ofrece por 9,99 millones de dólares y refuerza una idea cada vez más clara en el real estate de lujo: las vistas también son una forma de escasez. Situada en un promontorio privado, la casa mira desde el centro de Los Ángeles hasta el Pacífico, un atributo difícil de reproducir incluso en un mercado saturado de grandes mansiones.

Casa de Jennifer Aniston a la venta

El comprador no adquiere solo dormitorios, baños o metros cuadrados.

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Compra una posición sobre la ciudad, terrazas soleadas, techos de gran altura, sala de cine, bodega, estudio de yoga y una idea muy reconocible de sofisticación californiana. Cuando el nombre asociado a la propiedad encaja con ese imaginario, la narrativa comercial gana fuerza.

Orlando Bloom: bienestar y océano

Malibú aporta el componente aspiracional más puro. La vivienda vinculada a Orlando Bloom, situada cerca de El Matador State Beach, se ofrece por 12 millones de dólares y combina vistas al océano, acceso privado hacia la playa y una arquitectura que mezcla referencias californianas y japonesas.

Casa de Orlando Bloom a la venta

Aquí la prima no procede solo del nombre del propietario, sino de la combinación entre costa, privacidad y estilo de vida.

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Piscina, spa, sauna, fuego exterior, interiores abiertos y madera vista resumen el lenguaje que domina el lujo californiano: menos ostentación formal y más experiencia doméstica.

Los Osbourne: el regreso de los barrios con carácter

La casa vinculada a los Osbourne introduce otro matiz: el atractivo de barrios con identidad propia, lejos del lujo más previsible de las colinas.

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Situada en Hancock Park y con un precio de 17 millones de dólares, la propiedad es una mansión Mediterranean Revival de 1929 diseñada por A.K. Kellogg y restaurada con una estética muy ligada al Hollywood clásico.

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Ese tipo de localización puede interesar a compradores que no buscan únicamente vistas o parcela, sino carácter. Suelos de madera en espiga, escaleras de hierro forjado y una sala de cine con memoria rockera refuerzan la idea de que, en el mercado prime, la singularidad también funciona como barrera de entrada: no todo se puede construir de nuevo, y no toda casa puede fabricar pasado.

Ventaja de Hollywood

En un mercado donde el comprador de alto patrimonio puede comparar activos entre Londres, París, Dubái, Miami o la Costa Azul, lo que queda claro a la vista de este repertorio es que Hollywood conserva una ventaja singular: convierte una casa en un objeto cultural.