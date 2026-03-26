Licitación pública de un edificio con locales comerciales en una céntrica calle de Hong Kong

Un inmueble situado en Argyle Street, en el distrito de Monk Kok de la ciudad de Hong Kong, ha salido a licitación pública y el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 27 de mayo. La propiedad ocupa una parcela esquinera de gran tamaño y con buena visibilidad junto a una estación de metro, lo que le permite beneficiarse de un elevado flujo peatonal.

Según informa la inmobiliaria CBRE, agente exclusivo para la venta, el inmueble disfruta de las ventajas de la extensa red de transporte y de los completos servicios comunitarios de Mong Kok, lo que le convierte en una buena opción para marcas que buscan ganar presencia en el mercado.

La planta baja se encuentra actualmente alquilada a una empresa que ha instalado una llamativa pantalla LED publicitaria de gran tamaño. Los locales de las plantas superiores también gozan de una gran visibilidad, lo que puede resultar atractivo para inquilinos de diversos sectores.

CBRE apunta que además de ingresos estables por alquiler, la propiedad ofrece una importante revalorización del capital a medio y largo plazo, así como un gran potencial de reurbanización. Su privilegiada ubicación en esquina y su posición estratégica en uno de los centros comerciales más concurridos de Hong Kong brindan a los futuros inversores la flexibilidad necesaria para realizar mejoras en el inmueble o planes de reurbanización a largo plazo.

Reactivación del mercado

Reeves Yan, director ejecutivo y jefe de Mercados de Capitales de CBRE Hong Kong, apunta que el mercado inmobiliario en la ciudad se está reactivando en los últimos meses, con una creciente demanda de activos con gran afluencia de público y potencial de revalorización, tal y como sucede con este inmueble de Argyle Street, por el que esperan gran interés por parte de los clientes corporativos.