Propiedad a la venta en Corfú con dos villas y acceso a la playa por 13,5 millones de euros

Una exclusiva propiedad que cuenta con dos villas junto al mar está a la venta en una de las mejores zonas de la isla griega de Corfú por un precio de salida de 13,5 millones de euros. La finca se asienta sobre media hectárea de jardines que descienden hasta el mar, con acceso para nadar y navegar, e incluso cuenta con una singular cueva y terraza frente al mar, según la descripción que realiza la inmobiliaria Knight Frank.

Las dos villas con las que cuenta la propiedad gozan de una posición elevada y magníficas vistas al mar a través del canal de Corfú, hacia la ciudad de Corfú y la Grecia continental.

Una de las villas cuenta con un diseño moderno y está dotada con equipamiento para funcionar como una casa inteligente. Está distribuida en dos niveles y tiene una superficie habitable de 233 metros cuadrados. Dispone de tres amplios dormitorios con baño propio, una cocina bien equipada, espacio de oficina y una sauna ubicada cerca de la piscina. Además, la villa cuenta con varias terrazas y balcones con magníficas vistas al mar.

La segunda villa está diseñada de forma clásica, pero con un toque contemporáneo que combina lujo y diseño moderno con arquitectura tradicional. La propiedad ofrece 372 metros cuadrados de superficie habitable, distribuidos en tres plantas y un sótano. En total, la casa cuenta con tres dormitorios, una amplia y bien equipada cocina, comedor y dos grandes terrazas. El sótano cuenta con espacio suficiente para habilitar un gimnasio o sala de cine. Desde la planta baja hay acceso directo a la piscina.

Cala y terraza frente al mar

Ambas propiedades comparten un pequeño camino privado pavimentado, que conduce a una increíble cala apartada y a una terraza frente al mar, equipada con una cocina exterior y zona de barbacoa, horno de pizza y comedor con capacidad para 20 personas. Todo ello con la cueva de la cala como telón de fondo y el mar justo enfrente.

La finca se encuentra ubicada en la zona de Barbati, una de las más codiciadas de la costa noreste de Corfú. Se sitúa a solo 16 kilómetros de la ciudad de Corfú y a solo diez minutos en barco de los principales destinos de la región.