Nuevo desarrollo
Madrid suma 24 chalés de lujo en primera línea de golf
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Desde la terraza del dormitorio principal, la vista pasa por encima del jardín y la piscina para llegar al hoyo 15 del campo de golf de LaFinca. Esa perspectiva da nombre a la nueva promoción de 24 chalés adosados que verán la luz en Pozuelo de Alarcón, al oeste de Madrid, a mediados del año que viene.
Las viviendas, de unos 400 metros cuadrados interiores y unos 200 exteriores, salen a la venta por 4,25 millones de euros y, según la ficha comercial, un tercio de ellas ya están reservadas.
Un patio ajardinado lleva la luz a la planta baja, donde el salón y el comedor se abren directamente a la piscina. Arriba, el dormitorio principal cuenta con vestidor y una terraza propia que mira al campo de golf, y se suma a otras tres habitaciones. En paralelo, el sótano ofrece espacio para instalar un gimnasio o una sala de cine, así como para albergar hasta siete coches.
A los jardines privados se añaden más de cuatro hectáreas de zonas verdes comunes que los vecinos podrán recorrer sin cruzar calles. Por ejemplo, para llegar a LaFinca Grand Café, un complejo de restaurantes y tiendas que se encuentra a aproximadamente 500 metros de las viviendas.
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