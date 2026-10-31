Una nueva promocion de lujo da una segunda vida a la arquitectura clásica del corazón de Madrid

Bajar a la bodega para una cata, reservar una tarde de spa o terminar el día junto a una piscina sobre los tejados de Madrid. Estos planes formarán parte de la vida cotidiana en una nueva promoción de lujo que, con solo 19 viviendas y más de 2.000 metros de espacios comunes, dará una nueva vida a una finca de época en el exclusivo barrio de Salamanca.

Nueva promoción inmobiliaria de lujo en Madrid | Savills

Detrás del proyecto de Recoletos 1 está Terralpa, una plataforma de inversión y desarrollo inmobiliario en España especializada en el mercado residencial de lujo, mientras que Savills se encarga de comercializar las viviendas, cuya entrega está prevista para el primer trimestre de 2029 y que salen a la venta con precios desde 3,5 millones de euros. Y es que su ubicación, cerca del parque del Retiro y las boutiques de Serrano, completa el atractivo de una dirección que permite disfrutar del centro de Madrid a pie y que combina la vida de barrio con los puntos más cotizados de la capital.

Nueva promoción inmobiliaria de lujo en Madrid | Savills

Puertas adentro, el interiorismo de Agnès Blanch apuesta por tonos suaves, materiales naturales y formas curvas. Los suelos de parqué y los acabados de mármol acompañan unas estancias concebidas para dar continuidad a la vida doméstica, pues se distribuyen a lo largo de una sola planta. A mayores, los áticos incorporan terraza y, en algunos casos, piscina privada.

Nueva promoción inmobiliaria de lujo en Madrid | Savills

Fuera de cada vivienda, los espacios compartidos incluyen bodega y salas de cata, un salón para fumadores de puros y zonas de reunión, además de una sala de cine y un simulador de golf, junto con piscina, spa, gimnasio y salas de tratamientos. Un jardín interior completa las zonas de descanso, mientras la azotea abre las vistas sobre la ciudad: allí se proyecta una terraza de 136 metros cuadrados con piscina y comedor exterior para disfrutar de Madrid desde la intimidad de una comunidad de vecinos con solo 19 propietarios.