Una mansión sobre los tejados de San Francisco, a la venta por 22,4 millones de euros

Una mansión en San Francisco, a la venta por 22 millones de euros

San Francisco se despliega al otro lado de los ventanales de la histórica mansión Verdier. La ciudad y su bahía, con la cárcel de Alcatraz de fondo, forman parte del paisaje cotidiano de una casa que lleva más de un siglo instalada en una de sus colinas y que ahora sale al mercado por unos 22,4 millones de euros.

Con unos 882 metros cuadrados repartidos en seis plantas, los jardines y terrazas del interior compiten con los seis dormitorios, la biblioteca en altillo o el techo de casi cinco metros del salón principal que alberga en su interior.

Una mansión en San Francisco, a la venta por 22 millones de euros | Sotheby's

Diseñada a principios del siglo XX por el arquitecto Houghton Sawyer, los grandes ventanales y las escaleras de formas escultóricas dan carácter a las estancias, conectadas por un ascensor que recorre todos los niveles.

Solo la cocina aporta un toque contemporáneo, al introducir un contrapunto más práctico en un hogar caracterizado por la madera trabajada y los relieves en los techos. Su salida hacia el exterior, de igual modo que los salones, permite prolongar estos espacios hacia la parcela, rodeada de balaustradas de piedra, fuentes y vegetación.

Una mansión en San Francisco, a la venta por 22 millones de euros | Sotheby's

En las plantas superiores, mientras tanto, la suite principal dispone de zona de estar, vestidor y terraza privada; y el resto de habitaciones se ven también favorecidas por imponentes vistas a la ciudad.

La propiedad, comercializada por Sotheby’s International Realty, se completa con una bodega y un garaje de casi veintiocho metros de longitud, con capacidad para cinco o seis coches.