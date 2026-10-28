Reina madre y reina

Antes de 2014 la gala del Balón de Oro era terreno yermo para España. Fue Vero Boquete quien nos rescató. Con una mochila de ocho países, se convirtió en la primera española en llegar a una final de Champions. No la ganó porque el Tyresö claudicó en una odisea ante el Wolfsburgo, pero el gran curso de la gallega no pasó desapercibido para la FIFA que la nominó entre las diez candidatas a la mejor jugadora. Un año después, por virtuosismo y obstinación, Vero alzaba la Champions. Su nombre, sin embargo, no aparecía entre las finalistas del World Player ¿La razón? En 2015 hubo Mundial y las cosas con la selección eran otro cantar.

Nada más aterrizar en Barajas, las 23 futbolistas, lideradas por Vero como capitana, denunciaron su situación de desamparo, falta de motivación y vejaciones bajo el mandato de Quereda, aferrado al cargo durante 27 interminables años sin resultados. Vero no volvió a ser convocada en una herida abierta, pero entendió aquel castigo como un sacrificio para cambiar un rumbo que ni siquiera había conseguido enderezar la generación de Mar Prieto con otra carta en 1996.

Desde 2021 España ha contado con 19 finalistas al Balón de Oro. Seis áureos años en los que el ígneo trofeo ha sido coto privado nacional. Aitana Bonmatí y Alexia Putellas se lo han repartido en un abuso. Una tiranía blaugrana pergeñada por un par de ilusionistas que izan el fútbol al éxtasis y que deambulan con asiduidad alrededor del trono de la mejor de la historia.

Alexia coincidió con Vero en el Espanyol en 2010. Supongo que en algún lugar estaba escrito que la primera gran aventura de la Reina fuese bajo el faro que alumbró todos los caminos. En 2023 España ganó el Mundial. Un mes después, 39 internacionales firmaban su renuncia a la selección hasta que no se produjese una reestructuración profunda en el fútbol femenino.

Nuestras jugadoras están hartas de recoger migajas para construir catedrales. Las condiciones van mejorando, pero la sociedad aún no ve al elefante en la habitación. Por eso, conviene hacerle caso a la que más sabe: “no escuches si alguien te dice que no lo puedes hacer. Hazlo, ve a por ello”.

@jesusprietodeportes