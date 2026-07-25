Las mejores tarjetas para viajar al extranjero este verano

Elegir bien la tarjeta bancaria puede evitar una parte de los gastos que suelen pasar inadvertidos durante un viaje. Las comisiones por cambio de divisa, los recargos al pagar fuera de la zona euro y el coste de retirar efectivo en cajeros extranjeros pueden encarecer las vacaciones, especialmente cuando se realizan muchas operaciones de pequeño importe.

Una comparativa elaborada por Finect reúne algunas de las tarjetas más competitivas para viajar en 2026, distintas según el perfil del viajero. Entre las opciones gratuitas aparecen Revolut, B100, Imagin, Trade Republic y la tarjeta Tú NX de Abanca, junto con propuestas específicas de ING y CaixaBank. La principal diferencia entre ellas está en los límites y en las ventajas asociadas que ofrecen.

Dentro de los neobancos, la opción más completa la incorpora posiblemente Imagin, toda vez que permite sacar dinero en cualquier cajero fuera de España sin añadir una comisión propia, sin límite de veces y sin ningún tope sobre la cuantía. En cambio, Revolut, que añade la opción de cambiar hasta 1.000 euros, solo exime de comisiones adicionales la retirada de un máximo de 200 euros al mes en el extranjero; mientras B100 únicamente incluye dos retiradas gratuitas al mes y siempre que se hagan dentro de la zona euro. La alternativa de Trade Republic es interesante para aquellos que quieran combinarla con una cuenta de inversión, ya que, además de no imponer límites de ningún tipo, devuelve el 1% de las compras para su inversión en alguno de los activos que maneja.

En el caso de la banca tradicional, la tarjeta de la entidad financiera que dirige Juan Carlos Escotet ofrece un tope de cinco retiradas gratuitas mensuales en el extranjero; y el banco neerlandés incorpora una funcionalidad denominada Plan Viaje, que funciona diferente si tienes o no la nómina domiciliada y de la tarifa que quieras pagar. En paralelo, MoneyToTravel, la tarjeta prepago de CaixaBank, incluye dos retiradas gratuitas al mes, seguro de asistencia en el extranjero, acceso a determinadas salas VIP cuando se retrasa un vuelo y una eSIM inicial de 1 GB.

Las tarjetas de Iberia, por su parte, están más orientadas al viajero frecuente: cobran una cuota, pero permiten acumular puntos, obtener descuentos en vuelos y acceder a seguros y ventajas asociadas al programa de fidelización de la aerolínea.

La comparativa muestra que no existe una opción universalmente mejor. Para viajes ocasionales puede bastar con una tarjeta gratuita y un límite reducido de retiradas, mientras que quienes se desplazan con frecuencia pueden valorar planes de pago, seguros, beneficios aeroportuarios o programas de puntos. Antes de contratar, conviene revisar también el tipo de cambio aplicado, las comisiones una vez superados los límites y los posibles cargos que imponga directamente el propietario del cajero.