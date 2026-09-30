Michael Jordan pulveriza su propio récord al vender una camiseta por casi 11 millones de euros

Una camiseta roja con el dorsal número 23 en rojo. Es la indumentaria con la que Michael Jordan disputó el tercer partido de las finales de la NBA en 1998 y que acaba de venderse por 10,8 millones de euros, una cifra que la convierte en la camiseta de baloncesto más cara del mundo.

La subasta, organizada por Joopiter, la plataforma fundada por el rapero Pharell Williams, cerró con un precio de martillo de 10 millones de dólares —unos 8,8 millones de euros—, pero las comisiones elevaron el precio pagado por el comprador en casi dos millones más.

De este modo, la cifra finalmente pagada supera los 8,9 millones de euros de otra elástica de Jordan, vendida en 2022, que también lució en aquellas finales. Sin embargo, la diferencia estriba en que los Bulls perdieron aquel partido, a diferencia de lo que ocurrió con la prenda vendida ahora. Ese 7 de junio de 1988 los de Chicago derrotaron a los Utah Jazz por 96 a 54, y ese partido quedó asociado a una de las victorias más contundentes de la historia del campeonato: la diferencia fue la mayor en unas finales hasta aquella fecha y el tanteo de los de Utah sigue siendo el más bajo de un equipo en esa ronda. En aquel encuentro, además, Jordan sumó 24 puntos en apenas 32 minutos.

Sin embargo, la relevancia de la pieza procede del momento al que pertenece. Aquella fue la última temporada de Jordan con los Bulls, la campaña popularizada años después como The Last Dance. Chicago terminaría ganando la serie por cuatro partidos a dos y conquistando su sexto torneo en ocho años, y el mito del baloncesto cerraba su ciclo con la canasta decisiva del sexto partido y coronándose como mejor jugador de las finales por sexta vez.

Pese a que la venta de esta camiseta consolida a Jordan como la figura central del coleccionismo deportivo contemporáneo, tras superar los siete millones de euros con unas zapatillas o los 11 millones con una tarjeta firmada junto a Kobe Bryant, no ha logrado superar el récord absoluto de una prenda deportiva. Por el momento lo ostenta la elástica utilizada por Babe Ruth durante las series mundiales de béisbol de 1932, que se vendió en 2024 por 21,2 millones de euros.