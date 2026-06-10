Nobu pone marca al lujo residencial de Bellevue en un complejo de 365 viviendas

Una operación de marca sobre un complejo residencial y hotelero de dos torres situado al este de Seattle. Es el planteamiento de Nobu para reposicionar unas viviendas de lujo ya integradas en un gran desarrollo mixto en Bellevue, uno de los mercados más ricos del estado de Washington.

El activo combina vivienda, hotel, comercio, restauración y servicios de hospitalidad en una manzana completa del centro de una ciudad que constituye un polo prémium por su conexión con ejecutivos tecnológicos y altos patrimonios.

Según la información corporativa disponible, el complejo cuenta con 365 residencias privadas, el hotel InterContinental Seattle Bellevue y un total de 208 habitaciones hoteleras con alrededor de 7.900 metros cuadrados de usos comerciales y de restauración.

La operación está liderada por Silverstein Properties, un grupo inmobiliario de Nueva York conocido por su papel en el World Trade Center, y que en Bellevue controla el complejo sobre el que Nobu aportará marca, servicios y restauración. Según sus datos, el conjunto supone un desarrollo mixto valorado en unos 1.000 millones de dólares, equivalentes a unos 920 millones de euros.

Por su parte, Nobu aporta la marca de una compañía nacida en la alta restauración japonesa y convertida en un grupo internacional de hoteles y residencias de lujo. De este modo, utilizará Bellevue como su primera oferta residencial en el Pacífico Noroeste de Estados Unidos.

La apertura del complejo se prevé para finales de este mismo año, y se espera que el restaurante Nobu Bellevue abra sus puertas el próximo.