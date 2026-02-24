Un oasis urbano vinculado a la innovación emerge en el norte de Buenos Aires

El barrio porteño de Núñez -una zona habitada en las últimas décadas por familias de clase media y siempre reconocida por los amantes del fútbol por acoger al estadio Monumental del histórico club River Plate- está experimentando una silenciosa transformaciòn con la aparición de una zona conocida como Nuevo Núñez, que está destinada a convertirse en uno de los sectores más codiciados en Buenos Aires durante los próximos años, tanto para aquellos que buscan una inversión interesante como a los que quieren vivir en un lugar con servicios de calidad y en un entorno urbano, pero alejados de los problemas de otras zonas más céntricas.

Los nuevos desarrollos que se están realizando en la zona que rodea al futuro Parque de la Innovación se caracterizan por ofrecer distintas posibilidades residenciales, con precios que arrancan en los 250.000 dólares y escalan muy por encima del millon para las opciones más lujosas. Los precios aún son competitivos respecto a otras zonas exclusivas de la ciudad como Puerto Madero o Recoleta ya que se trata de una zona aún en desarrollo, pero todo hace indicar que los edificios se revalorizarán con rápidez debido a que las distintas promotoras inmobiliarias que trabajan en la zona apuestan por edificios de diseño innovador, con vistas al río en muchos casos y cercanos a colegios y centros universitarios de alto nivel, además del atractivo que supone la cercanía del Parque de la Innovación, que contará con muchas zonas verdes.

Entre los edificios que se están contruyendo en la zona destaca Udaondo Buenos Aires, un ambicioso proyecto que prevé la construcción de tres torres de 100 metros de altura en la intersección de la emblemática avenida Libertador con Udaondo. Una de las torres contará con departamentos de alta gama de 60 a 140 metros cuadrados, mientras que las otras dos albergarán unidades que van desde los 200 a los 700 metros cuadrados.

Dúplex con piscina privada

Algunos de los amplios dúplex contarán hasta con piscina privada. Los espacios comunes incluyen un diseño exclusivo, con obras de arte de reconocidos artistas. Se trata de apuntar a clientes que buscan cambiar sus casas o countries en las afueras de la ciudad para distrutar de un entorno urbano sin perder calidad de vida. El proyecto, que está previsto terminar en 2028, es comercializado por la inmobiliaria Ocampo Propiedades y contará con una segunda fase en una ubicación aún por determinar.

Más allá de esta opción de gama alta, se están desarrollando en la zona otros emprendimientos inmobiliarios con precios más asequibles, como las torres que se construyen sobre la calle Montañeses y que cuentan con unidades que se venden a partir de 290.000 dólares. Y no solo se están realizando proyectos residenciales, Núñez se ha convertirdo en los últimos años en la zona con más crecimiento de la ciudad en cuanto a construcción de oficinas. Sobre la avenida Libertador se están construyendo varias torres destinadas a este uso, entre los que se encuentran las promovidas por la inmobiliaria Raghsa.

Parque de la Innovación

Sin duda que uno de los factores diferenciales de esta nueva zona residencial que está emergiendo en el norte de Buenos Aires es la proximidad al Parque de la Innovación, un área de 12 hectáreas que se está construyendo al mismo tiempo que el propio barrio y que va a convertirse en el primer hub tecnológico, empresarial, educativo y de innovación de la capital argentina, con el objetivo de consolidarse como un espacio de conocimiento líder en Latinoamérica. Se prevé que por el parque transiten diariamente más de 30.000 personas de las que 18.000 serán estudiantes y 11.000, trabajadores. Inmobiliarias como Toribio Achaval desarrollan también proyectos residenciales dentro del propio parque.

Las posibilidades de formación y empleo que ya comienza a ofrecer el parque lo convierten en un activo importante para el nuevo barrio, además de contar con amplias zonas verdes que permiten a los vecinos disfrutar de espacios de ocio. Nuevo Núñez se perfila como una de las zonas con más futuro de Buenos Aires y está llamada a ocupar un lugar de privilegio entre las áreas más buscadas para vivir e invertir en la ciudad.