Argentina abre una licitación internacional para el suministro de gas natural en Buenos Aires

El gobierno de Argentina ha abierto una licitación nacional e internacional para asegurar el suministro de gas natural licuado en la provincia de Buenos Aires, a fin de reemplazar el actual sistema público por un operador privado que se encargue de importar este recurso, almacenarlo y transportarlo desde la única terminal operativa en esa región, en Escobar.

Se trata, según consta en la documentación pública a la que ha accedido La Región Internacional, de "reducir al mínimo" la intervención del Estado y "recuperar el dinamismo" de las inversiones y el desarrollo de infraestructura por iniciativa privada, de modo que se garantice el abastecimiento.

De este modo, los planes del ejecutivo argentino pasan por que un único comercializador de carácter privado acceda a las capacidades de regasificación y almacenaje de la mencionada terminal y se encargue asimismo del transporte del gas natural hasta Los Cardales, en la misma provincia. Esa empresa no solo se encargará de las compras del recurso en el mercado internacional, sino también de su posterior comercialización en el mercado interno.

Así pues, antes de proceder a la licitación, se comprobará la capacidad técnica, la experiencia y la solvencia patrimonial y financiera de los interesados. Se hará con el concurso la oferta económica de menor valor que se presente y cumpla los requisitos estipulados.

A partir de la adjudicación, la empresa suscribirá un contrato para acceder a la totalidad de la capacidad de la terminal entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, es decir, el invierno argentino. Y, si bien el concurso tiene una duración de un año, el derecho a la capacidad de la terminal solo se ciñe al período invernal, salvo que se llegue a otro acuerdo "en beneficio del sistema".