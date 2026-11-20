Una casa envuelta por la vegetación tropical en una comunidad residencial privada de Bahamas, en la que puedes pasar del dormitorio al jardín y del salón a la piscina sin cambiar de planta, llega al mercado por poco más de 8,4 millones de euros.

Residencia privada a la venta en Bahamas | James Edition

Construida en 2019, la propiedad ocupa una parcela de más de 2.200 metros cuadrados en New Providence, la isla que alberga Nassau. Sus aproximadamente 560 metros cuadrados de superficie construida incluyen unos 433 de interiores climatizados, a los que se suman porches, pasos cubiertos y el garaje, y se reparten entre cinco habitaciones y las estancias comunes.

El salón y el comedor constituyen el centro de la vivienda y conectan directamente con la terraza de la piscina, mientras la cocina incorpora una amplia isla central y una zona de estar contigua que permite compartir las actividades cotidianas sin relegarlas a una estancia apartada del resto de la casa. Por su parte, los cinco dormitorios cuentan con baño propio, y la suite principal dispone, además, de vestidor y acceso directo al jardín y a la piscina.

Residencia privada a la venta en Bahamas | James Edition

Y si en el interior los techos altos y los grandes ventanales favorecen la entrada de luz sobre una arquitectura de líneas sencillas y una decoración en tonos neutros, fuera las terrazas alternan superficies al aire libre con zonas de sombra para comer o descansar.

La información comercial también apunta que el jardín podría albergar una pequeña casa de invitados y que en las inmediaciones de la casa se encuentra el Lyford Cay Club, cuya oferta reúne un campo de golf de 18 hoyos, instalaciones de tenis, una playa de arena blanca y un puerto deportivo con 74 amarres.