Un santuario frente al mar en Bahamas desde 13 millones de euros

En la costa más exclusiva de Bahamas, donde el turquesa del Atlántico se funde con la arena rosada por el polvo del coral, una villa rodeada de palmeras frente al mar abre la puerta a un nuevo concepto de lujo. Porque Seafair ofrece una excepcional combinación de privacidad, espacio, prestigio y conexión con el paisaje.

Con más de 500 metros cuadrados de espacio interior y casi 600 de terraza, piscina climatizada incluida, la propiedad cuenta con cinco dormitorios con baño completo que miran de frente al océano y redefinen la vida en la playa.

Casa en Bahamas | Sotheby's

Sotheby's, la casa que se encarga de su venta, destaca cómo el salón y el comedor se configuran como el corazón de una vivienda diseñada tanto para la tranquilidad como para el entretenimiento. Tres cocinas gourmet y dos vinotecas con capacidad para 180 botellas, más otra vinoteca adicional, dan muestra de ello.

Casa en Bahamas | Sotheby's

Con una ubicación ideal a poca distancia de los destinos más célebres de Harbour Island, como The Dunmore, Coral Sands y el Ocean View Hotel, la residencia está dotada con seguridad integral y aire acondicionado, así como un amplio gimnasio. La chimenea del cuarto principal completa una propiedad emblemática en Pink Sands Beach, cuya belleza atemporal se realza con el roble de Reino Unido de su suelo y sus escaleras.

Casa en Bahamas | Sotheby's

La oportunidad de adquirir un referente de elegancia arquitectónica y lujo costero en tres plantas, con unos 30 metros lineales de vista directa a la playa, sale al mercado por 13 millones de euros.