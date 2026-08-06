Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani

INMOBILIARIA

La propiedad, reconstruida en 1828 y situada junto a uno de los grandes santuarios de Japón, sale al mercado por 32 millones de euros tras una rehabilitación que combina arquitectura tradicional, diseño italiano y espacios para hospitalidad privada

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani
Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

Una antigua residencia de Kioto con casi dos siglos de historia ha sido transformada en una propiedad de alta gama concebida como vivienda, espacio cultural y alojamiento privado. Conocida ahora como The Silence, la casa fue reconstruida originalmente en 1828, durante el periodo Edo, y se encuentra en Kamishichiken, considerado el barrio de geishas más antiguo de la ciudad.

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani
Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

A la venta ahora por 32,2 millones de euros, el proyecto ha contado con la supervisión arquitectónica de Kengo Kuma, uno de los arquitectos contemporáneos más influyentes y prestigiosos del mundo, quien ha buscado preservar la estructura tradicional de madera y reforzar la relación del edificio con la luz, el jardín y el entorno. Las obras han implicado también a firmas especializadas en arquitectura sukiya y construcción de templos, entre ellas Kongo Gumi, una compañía japonesa cuyos orígenes se remontan al año 578. 

Los interiores han sido equipados por Armani/Casa, que ha optado por una combinación de materiales naturales, mobiliario de líneas sobrias y referencias a los bosques de bambú de Kioto. El conjunto ocupa aproximadamente 285 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 257 metros cuadrados e incluye la residencia principal, un pabellón independiente para invitados y un antiguo almacén tradicional convertido en sauna y spa

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani
Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

La casa dispone de dos dormitorios, un gran salón preparado para recepciones y banquetes privados, una sala de té de estilo sukiya y un jardín acuático con cascada. La decoración incorpora además esculturas de inspiración budista y pinturas realizadas con pan de oro, dentro de una intervención que pretende convertir el inmueble en una pieza residencial y artística al mismo tiempo. 

Uno de sus principales elementos diferenciales es la ubicación. La finca comparte lindero con el santuario Kitano Tenmangu, fundado en el siglo X y considerado la sede principal de miles de santuarios dedicados a Tenjin en Japón. Su proximidad al recinto religioso y al tejido histórico de Kamishichiken sitúa la propiedad en un mercado muy distinto al de los apartamentos de lujo o las promociones hoteleras convencionales. 

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani
Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

La comercialización plantea el activo bien como residencia privada o bien como posible villa y condominio hotelero, con capacidad para acoger encuentros culturales y hospitalidad de carácter reservado. Más que por su tamaño, su valoración se apoya en la combinación de procedencia histórica, emplazamiento, escasez y participación de nombres internacionales del diseño.

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