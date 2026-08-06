Una antigua residencia de Kioto con casi dos siglos de historia ha sido transformada en una propiedad de alta gama concebida como vivienda, espacio cultural y alojamiento privado. Conocida ahora como The Silence, la casa fue reconstruida originalmente en 1828, durante el periodo Edo, y se encuentra en Kamishichiken, considerado el barrio de geishas más antiguo de la ciudad.

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

A la venta ahora por 32,2 millones de euros, el proyecto ha contado con la supervisión arquitectónica de Kengo Kuma, uno de los arquitectos contemporáneos más influyentes y prestigiosos del mundo, quien ha buscado preservar la estructura tradicional de madera y reforzar la relación del edificio con la luz, el jardín y el entorno. Las obras han implicado también a firmas especializadas en arquitectura sukiya y construcción de templos, entre ellas Kongo Gumi, una compañía japonesa cuyos orígenes se remontan al año 578.

Los interiores han sido equipados por Armani/Casa, que ha optado por una combinación de materiales naturales, mobiliario de líneas sobrias y referencias a los bosques de bambú de Kioto. El conjunto ocupa aproximadamente 285 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 257 metros cuadrados e incluye la residencia principal, un pabellón independiente para invitados y un antiguo almacén tradicional convertido en sauna y spa.

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

La casa dispone de dos dormitorios, un gran salón preparado para recepciones y banquetes privados, una sala de té de estilo sukiya y un jardín acuático con cascada. La decoración incorpora además esculturas de inspiración budista y pinturas realizadas con pan de oro, dentro de una intervención que pretende convertir el inmueble en una pieza residencial y artística al mismo tiempo.

Uno de sus principales elementos diferenciales es la ubicación. La finca comparte lindero con el santuario Kitano Tenmangu, fundado en el siglo X y considerado la sede principal de miles de santuarios dedicados a Tenjin en Japón. Su proximidad al recinto religioso y al tejido histórico de Kamishichiken sitúa la propiedad en un mercado muy distinto al de los apartamentos de lujo o las promociones hoteleras convencionales.

Una residencia histórica de Kioto renace de la mano de Armani | James Edition

La comercialización plantea el activo bien como residencia privada o bien como posible villa y condominio hotelero, con capacidad para acoger encuentros culturales y hospitalidad de carácter reservado. Más que por su tamaño, su valoración se apoya en la combinación de procedencia histórica, emplazamiento, escasez y participación de nombres internacionales del diseño.