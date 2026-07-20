El yen gana atractivo frente al franco suizo como moneda para financiar inversiones

Elegir la moneda con la que financiar una inversión apalancada no consiste únicamente en buscar el tipo de interés más bajo. Teniendo en cuenta solamente ese parámetro, el franco suizo ofrecería las condiciones más atractivas, pero los analistas advierten de que su fortaleza como activo refugio puede agravar las pérdidas durante los episodios de tensión financiera, de modo que el yen japonés emerge como una vía a explorar.

Es la conclusión del informe del banco de inversión suizo Julius Baer, elaborado por los economistas David A. Meier y Sophie Altermatt junto con el analista de renta fija Afonso Borges, que pone el foco en que el principal riesgo reside en cómo se comporta la deuda cuando los activos financiados comienzan a perder valor, ya que una caída asumible de la cartera puede volverse mucho más dolorosa si coincide con una apreciación de la moneda en la que se ha pedido prestado el dinero.

Se trata, precisamente, del principal inconveniente del franco suizo. Cuando aumentan la incertidumbre geopolítica o la aversión al riesgo, la divisa suiza suele apreciarse, apoyada por la estabilidad institucional del país, su baja inflación y su sólida posición exterior. Y eso significa, para un inversor que haya pedido prestado en francos, que la deuda se encarece precisamente cuando los activos financiados están perdiendo valor.

En cuanto al yen, que también ha actuado en el pasado como valor refugio, su comportamiento se ha vuelto menos previsible en los últimos años y su evolución depende ahora en mayor medida de los diferenciales de tipos, de las salidas de capital desde Japón y de la confianza en la política monetaria y fiscal del país.

Así pues, su menor sensibilidad ante los episodios de aversión al riesgo hace aumentar su atractivo como moneda de financiación, tal y como lo plantea la entidad helvética, que no obvia que los tipos japoneses son superiores a los suizos y que la divisa puede apreciarse con fuerza cuando los inversores deshacen de forma abrupta posiciones de carry trade.

Por tanto, Julius Baer apunta que si las posiciones cuentan con margen suficiente para soportar oscilaciones breves en el mercado de divisas, asumir un coste algo mayor y financiarse en yenes puede ofrecer una protección más favorable frente a una crisis prolongada.