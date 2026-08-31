Shein debutará en bolsa con un valor de casi 23.000 millones de euros

Shein, el gigante asiático de la fast fashion, ha fijado finalmente un precio de 5,35 euros para cada una de los 280 millones de acciones vendidas en el proceso de su salida a bolsa, que culminará este martes con su debut en el parqué de Hong Kong.

De este modo, el precio para la operación se ha situado prácticamente en el medio de la horquilla planteada en el folleto registrado, que contemplaba un rango de entre 47,6 y 49,5 dólares hongkoneses y se ha situado en 48,56.

Esta cuantía otorga a la compañía textil una valoración implícita de unos 22.880 millones de euros, en línea con las proyecciones más recientes, aunque lejos de los más de 86.300 millones de euros que llegó a alcanzar en 2022.

Al precio fijado, Shein ha logrado recaudar unos 1.500 millones de euros, aunque en términos netos la compañía se embolsará unos 1.455 millones de euros, según ha informado este lunes al regulador de la Bolsa de Hong Kong.

Y es que la documentación presentada por la firma precisa que la oferta de acciones dirigida al mercado de Hong Kong, unos 28 millones de títulos o el 10% del total, fue sobresuscrita 5,63 veces, mientras que la oferta internacional, con casi 252 millones de acciones, fue sobresuscrita 2,59 veces.

Shein consigue llegar al parqué

Las acciones de Shein comenzarán a cotizar en la Bolsa de Hong Kong este martes, 1 de septiembre de 2026, después de que la empresa presentara una solicitud ante los reguladores chinos a principios de julio.

Con el toque de campana, la firma textil culminará un proceso que se alargó durante varios años, después de que sus intentos anteriores de cotizar en Nueva York y Londres se vieran frustrados por la oposición de los políticos, ante el escrutinio de su cadena de suministro en China.

Si bien la popularidad de Shein se disparó durante la pandemia, cuando los consumidores confinados en sus hogares se vieron atraídos por sus bajos precios y su enorme inversión publicitaria, la valoración de la compañía se ha visto lastrada por la imposición de aranceles desde Estados Unidos y por la eliminación de las exenciones fiscales que permitían a la empresa evitar el pago de tasas de importación al enviar pedidos a Estados Unidos o la Unión Europea.

De hecho, arrancó este año con pérdidas de 85 millones de euros a pesar de aumentar un 1,1% su cifra de negocio hasta superar los 7.750 millones de euros en ventas.