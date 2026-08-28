EEUU sanciona a una empresa de Hong Kong por sus lazos con Irán en plena tensión con China

En medio de fuertes tensiones con China a raíz de la decisión de Trump de sancionar a los socios comerciales de Irán, el Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que propondrá medidas contra una empresa radicada en Hong Kong, a la que acusa de actuar como fachada para una casa de cambio iraní.

Según la administración Trump, Kameng Trading Limited habría ayudado a blanquear fondos de la mencionada casa de cambio y, además, habría facilitado acceso al sistema financiero internacional a ciudadanos de Irán que eran objeto de sanciones.

Este nuevo paso de Washington se produce tan solo un día después de que Pekín emitiese un nuevo aviso a la potencia norteamericana en una reunión preparatoria de la cumbre prevista para el mes que viene entre Trump y Xi. En una reunión con el embajador de Estados Unidos, el ministro de Exteriores de China le trasladó que el entendimiento entre los dos países solo será posible si ambos se mantienen dentro del marco planteado por sus presidentes el pasado mayo, sin enturbiar la senda con nuevas disputas. De hecho, desde el gigante asiático ya dejaron claro en los últimos días que adoptarán las medidas necesarias para "proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos" frente a las sanciones "ilegales" dictadas por la Casa Blanca.

Por el momento, en todo caso, las medidas dictadas por el departamento del Tesoro de EEUU no están afectando a las grandes instituciones financieras del gigante asiático, lo cual podría llevar a China a interrumpir de nuevo el suministro de minerales críticos, dejando en cuadro a la industria tecnológica estadounidense.

Sanciones en Emiratos Árabes

En cambio, la entidad financiera que sí notará el impacto de la "guerra económica" que Estados Unidos pretende dirigir contra Irán es el banco egipcio Misr, aunque solo en su sucursal radicada en Emiratos Árabes Unidos.

"Es un nodo fundamental para el acceso del régimen iraní a los dólares estadounidenses", argumenta el Tesoro, que estima que, entre enero de 2024 y junio de 2026, la filial emiratí procesó aproximadamente 1.800 millones de dólares para 103 empresas que potencialmente forman parte de las redes bancarias en la sombra iraníes.

Es más, apunta que entre sus clientes figuran empresas fachada utilizadas por el propio gobierno iraní y la Guardia Revolucionaria para eludir las sanciones previas de Estados Unidos y para blanquear dinero en nombre del líder supremo, Mojtaba Jamenei.

"Advertimos de que quienes apoyan a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar estadounidense ni al sistema financiero global. Banque Misr UAE decidió aprenderlo por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo e imperdonable apoyo al régimen iraní", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

No es la única propuesta de sanción publicada hoy. El director general de Bank Melli en Dubái, el iraní Reza Mohammad Taeedi, ha sido acusado de haber facilitado transacciones por valor de miles de millones de dólares a través de cuentas controladas por la Guardia Revolucionaria, que se habrían utilizado para financiar a grupos afines y socios de Irán, incluso en Irak.