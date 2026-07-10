Tiger Woods amplía el golf de lujo junto a uno de los grandes lagos en Virginia

Virginia prepara un nuevo destino de golf residencial en torno a Lake Anna, uno de los grandes enclaves de ocio del estado, de la mano de Tiger Woods. Se trata de un nuevo recorrido que ampliará la oferta ya existente, que incluye un complejo de golf y vivienda de alta gama y que supone una importante expansión residencial y turística alrededor del lago.

El nuevo trazado de este campo privado de 18 hoyos atravesará antiguos terrenos agrícolas, bosques de frondosas y pinares con vistas hacia el agua. Con unos 6.684 metros desde las salidas de campeonato, en su diseño combinará calles amplias, obstáculos estratégicos y greens ondulados, con la intención de ofrecer un campo exigente para los jugadores más experimentados, pero que también puedan disfrutarlo los aficionados a este deporte de otros niveles.

Campo de golf en Virginia | Tributer

Se trata del segundo campo del complejo tras el abierto en 2020, y permitirá reforzar este destino de golf y lujo residencial. De hecho, la ampliación está estrechamente ligada al desarrollo inmobiliario: el plan contempla unas 900 residencias, además de 22 villas de golf y 34 cottages, junto con nuevos restaurantes, piscina, espacios de bienestar, pistas deportivas, senderos y actividades náuticas en el lago.

La construcción del campo diseñado por Tiger Woods está prevista a partir de 2028 y, aunque todavía no se ha hecho pública la fecha de apertura, la incorporación del golfista con un segundo recorrido elevará el perfil internacional del proyecto y reforzará el valor de las viviendas vinculadas al resort.