Cabot lleva el golf de lujo a las montañas esquiables de Canadá

Cabot prepara en la Columbia Británica uno de los desarrollos de golf y montaña más ambiciosos de Norteamérica. El proyecto, situado a los pies de Revelstoke Mountain Resort, busca convertir este enclave canadiense en un destino de cuatro estaciones mediante una combinación de golf de alta gama, esquí, heli-skiing, hotel y residencias de lujo.

Nuevo desarrollo turístico e inmobiliario en Canadá | Cabot

La pieza central será un campo de 18 hoyos diseñado por el arquitecto canadiense Rod Whitman. El recorrido aprovechará la topografía natural del terreno, con calles amplias, grandes greens, barrancos, arroyos y vistas abiertas hacia las cordilleras Monashee y Selkirk. La previsión es que el campo reciba juego limitado, en fase de prueba, en otoño de este año y que abra ya al público el próximo.

El desarrollo incluirá también The Rail Yard, un recorrido corto de pares tres concebido como un espacio más informal y social. A su alrededor se articularán un clubhouse, restauración, golf virtual, bolera y otras propuestas de ocio, con el objetivo de atraer no solo a jugadores, sino también a familias, empresas y visitantes durante todo el año.

Esquí en Canadá | Cabot

El centro hotelero del complejo será el Cabot Revelstoke Mountain Lodge, con 155 habitaciones y apertura prevista para comienzos del próximo año. El establecimiento incorporará spa, sauna, jacuzzis, gimnasio, comercios, restauración y espacios para reuniones y celebraciones, además de una recepción conjunta para las actividades de golf y heli-skiing.

La pata inmobiliaria arrancará con una primera colección de solo nueve residencias de cuatro y cinco dormitorios.

Viviendas en las montañas de Canadá | Cabot

Las viviendas, diseñadas para integrarse en el paisaje de montaña, parten de los 4,7 millones de euros y sus propietarios contarán con acceso preferente al golf en verano y a la estación de esquí durante el invierno, desestacionalizando así el turismo.