Villa de lujo en la isla caribeña de San Bartolomé, en venta por 45 millones de euros

La inmobiliaria Knight Frank ofrece a la venta una villa de seis dormitorios y con una ubicación privilegiada en la isla caribeña de San Bartolomé, territorio de ultramar francés y destino habitual de personas adineradas. La finca cuenta con cerca de dos acres de terreno y consta de una residencia principal, un bungalow de invitados y una casa independiente para el cuidador. El precio de salida asciende a 45,5 millones de euros.

La propiedad está ubicada en el enclave privado de Les Étoiles y ofrece amplias vistas al mar y a las islas de Saba y San Eustaquio. Ha sido totalmente renovada en 2024 y su decoración combina el carácter tradicional caribeño con un refinado enfoque contemporáneo.

Las habitaciones se distribuyen en tres bungalows independientes, incluida la suite principal. Cada una cuenta con su propia terraza y baño en suite, ofreciendo espacios tranquilos inmersos en el paisaje de los alrededores. Los materiales naturales, los cálidos acabados de madera y el cuidado mobiliario contribuyen a una estética sobria y atemporal.

En el corazón de la finca, amplias zonas de estar interiores y exteriores se extienden hacia una amplia terraza diseñada para momentos de tranquilidad o reuniones sociales. Una gran piscina rodeada de jardines tropicales enmarca el espacio, con tumbonas a la sombra que invitan a disfrutar de largas tardes al aire libre. Desde la luz del amanecer hasta los cálidos tonos del atardecer, el cambiante panorama define la atmósfera de esta propiedad única.