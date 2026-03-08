Lujosa villa con jardines y sala de cine, a la venta en Marbella por 8,4 millones de euros

Una villa con seis habitaciones y llena de detalles lujosos se encuentra a la venta en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella, Sierra Blanca, por un precio de 8,4 millones de euros, según se informa en el portal inmobiliario James Edition.

La entrada a la propiedad ya da una idea de las dimensiones de la misma, con techos de triple altura y una elegante escalera que conduce al corazón de la casa. Un espacioso salón se integra armoniosamente con un comedor formal y una acogedora zona de televisión, creando un ambiente cálido y acogedor tanto para el día a día como para el entretenimiento.

La cocina, recientemente renovada, combina funcionalidad moderna con un encanto atemporal. A la derecha de esta planta, un amplio dormitorio de invitados con baño en suite ofrece comodidad y privacidad. Todas las zonas de estar principales de esta planta tienen acceso directo a los hermosos jardines, lo que mejora la integración entre el interior y el exterior y aprovecha al máximo el excepcional clima de Marbella.

En la planta superior, la espaciosa suite principal goza de absoluta privacidad, con un despacho, un amplio vestidor y un baño elegantemente equipado. Al otro lado del rellano, dos amplios dormitorios adicionales cuentan con baño en suite y disfrutan de espectaculares vistas al mar y a la montaña.

En la azotea, se dispone de un funcional dormitorio con baño en suite y acceso a una tranquila terraza, el lugar perfecto para tomar el sol, relajarse o simplemente disfrutar del impresionante entorno.

La planta baja de la villa ofrece una amplia gama de comodidades, incluyendo un apartamento totalmente independiente para el personal, una sala de cine de última generación, una piscina cubierta, un gimnasio y un garaje privado para un coche.

Jardines y cenador

El exterior de la propiedad cuenta también con detalles muy destacados como los jardines bien cuidados y un cenador con bar, zona de barbacoa y un práctico baño exterior. La amplia parcela garantiza vistas abiertas e ininterrumpidas al Mediterráneo desde todos los rincones de la propiedad.

Las propiedades en venta en Sierra Blanca tienen una gran demanda entre clientes internacionales de alto nivel adquisitivo, que buscan exclusividad, seguridad y privacidad, además de estar cerca del centro de Marbella, sus servicios y la playa. El colegio internacional de renombre Swans se encuentra justo al lado de Sierra Blanca.