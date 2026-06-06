Una villa subterránea de 8,5 millones en Antíparos eleva la apuesta por el lujo discreto en Grecia

El lujo inmobiliario en el Egeo sigue buscando fórmulas cada vez más discretas, menos visibles y más integradas en el terreno. En Antíparos, una de las islas de las Cícladas que más interés despierta entre compradores internacionales de segunda residencia, ha salido al mercado una villa subterránea en construcción por 8,5 millones de euros.

La propiedad, anunciada en James Edition por Engel & Völkers, se presenta como una residencia de arquitectura contemporánea excavada en el paisaje, con vistas panorámicas, privacidad y una gran piscina infinita como elemento visual dominante.

Nueva vivienda en Antíparos, Grecia | James Edition

La vivienda se levanta sobre una parcela de 13.658 metros cuadrados y tendrá alrededor de 600 metros cuadrados construidos en distintas edificaciones. La residencia principal incluye cocina de diseño, comedor y un salón de unos 100 metros cuadrados, mientras que la zona privada incorpora una suite principal de 27 metros cuadrados con vestidor y baño en suite, además de otros dos dormitorios de 19 metros cuadrados cada uno y dos habitaciones de servicio de 12 metros cuadrados. La propiedad suma también despensa, bodega, trastero y seis plazas de aparcamiento cubiertas.

Nueva vivienda en Antíparos, Grecia | James Edition

No obstante, el gran despliegue arquitectónico está fuera, en la piscina infinita en forma de uve de 260 metros cuadrados.

A todo ello se añaden dos casas de invitados en niveles superiores: una con dormitorio principal en suite de 34 metros cuadrados y piscina infinita privada de 30 metros cuadrados; y otra con dos dormitorios en suite de 36 metros cuadrados cada uno y una segunda piscina infinita de también 30 metros cuadrados.

Un refugio privado

La arquitectura subterránea no es solo una decisión estética. En islas como Antíparos, donde el paisaje y la baja densidad forman parte del valor del destino, enterrar parte de la vivienda permite reducir el impacto visual, protegerse del clima y maximizar la sensación de privacidad. En todo caso, el proyecto incorpora un atrio longitudinal en la parte trasera que introduce luz natural en las zonas excavadas y evita que el interior se limite a ser un espacio cerrado o residual.

Nueva vivienda en Antíparos, Grecia | James Edition

El carácter de refugio privado se acentúa con otro dato: el único acceso a la isla se realiza a través de Paros e implica un trayecto adicional en barco de unos treinta minutos hasta Antíparos.