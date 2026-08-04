La vivienda se dispara en el centro de Madrid: crece el doble que los salarios en la última década

El coste de la vivienda ha avanzado en Madrid bastante más deprisa que los salarios durante la última década. El precio por metro cuadrado —en dólares— de un apartamento en el centro de la capital española casi se ha duplicado desde 2016; una evolución muy superior a la que han tenido los sueldos durante el mismo periodo, de modo que el esfuerzo financiero para hacerse con una vivienda puede convertirse en crítico.

Son datos de un informe elaborado por Deutsche Bank, en el que contrasta diferentes aspectos que permiten analizar el coste de la vida en hasta 69 ciudades de todo el mundo y según el cual Madrid ocupa el puesto 28 atendiendo al precio de compra de una vivienda en el centro. Si bien no forma parte del grupo de mercados más caros del mundo, liderado por Hong Kong, Zúrich, Seúl, Singapur y Ginebra, sí ha ganado peso dentro del mapa inmobiliario, al situarse inmediatamente por detrás de Praga y por delante de ciudades como Vancouver, Berlín, Toronto y Roma.

El alquiler reproduce esa presión residencial. Solo diez ciudades de la muestra registran un crecimiento superior al que se han anotado los pisos de tres dormitorios en el centro de Madrid desde el año 2016. Barcelona, la otra ciudad española que forma parte del estudio, aparece justo por delante; mientras Berlín se sitúa inmediatamente después.

Los sueldos pierden la carrera

Y, mientras los precios de la vivienda han dado un importante estirón en Madrid a lo largo de los últimos diez años, los sueldos no han subido con la misma intensidad.

Frente al alza de casi un 94% en los precios de venta y del 18% en los alquileres del centro, los sueldos han mejorado en torno a un 45%. Con todo, Madrid figura en el puesto 38 de la clasificación mundial de sueldos mensuales netos, por detrás de Wellington (Nueva Zelanda) y por delante de Tokio, Barcelona, Praga y Varsovia, de modo que se sitúa en la zona media de la tabla salarial.

Tomando como referencia otras capitales europeas, el precio para hacerse con un inmueble en la capital de España supera al de ciudades como Berlín, Dublín, Frankfurt, Edimburgo, Birmingham y Bruselas, cuyos salarios sobrepasan los que se perciben en la urbe ibérica. Mientras tanto, además, en plazas como Roma, Londres, París, Estocolmo, Copenhague, Ginebra, Zúrich, Bruselas, Oslo o Helsinki las nóminas crecieron más durante la última década de lo que subió el precio de un piso de tres habitaciones en el centro.

Así las cosas, con una brecha de unos 49 puntos, se sitúa como la cuarta ciudad europea que registra más disparidad entre el precio de los pisos y el aumento de los sueldos. Por delante, se sitúan Atenas, Copenhague y Budapest y el top 5 lo completa Lisboa.