La vivienda seguirá subiendo en España, que necesita 150.000 hogares cada año

El precio de la vivienda seguirá subiendo en España, donde se necesitarán más de 150.000 hogares cada año. Son las últimas proyecciones que ha presentado Bankinter, que sitúa el déficit de casas en este momento en el entorno de las 700.000, mientras calcula que su coste sufrirá un alza este año del 7%.

En este sentido, la entidad alerta de que la falta de oferta no se corregirá en un plazo inferior a tres años, debido a los plazos de desarrollo y construcción. "Con toda seguridad, en los próximos tres años las viviendas terminadas no cubrirán ni la mitad de la demanda estimada, y para aumentar esta cifra a futuro es necesario que las administraciones públicas liberen suelo y agilicen los desarrollos urbanísticos y cambios de uso", ha subrayado.

Además, ha advertido de que el alquiler no representa una opción viable para la demanda natural, pues las tasas de esfuerzo actuales superan el 50%. Con todo, ha señalada que la situación todavía dista de la que sufrió el país en 2007, cuando este índice alcanzaba el 55%. En concreto, como ha expuesto Bankinter, los precios de la vivienda de hoy superan un 25% los niveles de 2007, pero la renta disponible de los hogares ha registrado un aumento todavía mayor, hasta el 36%. Es por ello que, en términos reales, el coste de un inmueble hoy es un 10% inferior.

Otro factor que analiza la entidad financiera es la compra de vivienda por parte de extranjeros, cuya capacidad de pago supera en un 80% la del comprador doméstico. Si bien la adquisición de casas por parte de foráneos representa un 20% del total, supera el 40% en ubicaciones como Alicante, Tenerife, Málaga o Baleares.

Entorno favorable

Respecto al resto de activos inmobiliarios, Bankinter apunta a que el entorno es favorable debido al crecimiento económico moderado, la inflación en niveles de en torno al 2% y los tipos de interés estables en Europa y a la baja en Estados Unidos.

Por ello, los expertos mantienen recomendación de "comprar", centrados sobre todo en inmobiliario europeo, con mayor presencia en inmobiliario tradicional y sin riesgo dólar.