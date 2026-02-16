El Gobierno anuncia 23.000 millones para financiar 15.000 nuevas viviendas al año a través del fondo España Crece

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de clausura de la presentación del nuevo fondo España Crece.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el nuevo fondo soberano España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y cerrar el déficit habitacional, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

“Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional”, ha señalado durante el acto de presentación del nuevo fondo soberano España Crece.

El presidente del Gobierno ha destacado que el fondo extenderá al inversor privado una “alfombra roja” no para especular, sino para construir un hogar para quienes hoy tienen dificultades —cuando no imposibilidad— de acceder a una vivienda.

Con una inyección inicial de unos 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prevé movilizar unos 14.000 millones de euros para la construcción de vivienda, mientras que los 9.000 millones restantes procederán de inversores privados.

El fondo, gestionado por el ICO, recibirá una inyección de capital de 13.300 millones de euros, reforzando de forma estructural su capacidad como banco nacional de promoción.

De este importe, 10.500 millones son préstamos del Plan de Recuperación y 2.800 millones provienen de transferencias no reembolsables, lo que permitirá ofrecer, en determinados casos, condiciones más ventajosas en plazo y coste.

Con estos recursos, el ICO tendrá capacidad propia para invertir hasta 60.000 millones de euros, impulsando además la coinversión con el sector privado, de modo que la financiación movilizada alcanzará en torno a 120.000 millones de euros. Dado que el despliegue de los fondos europeos finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a esta hoja de ruta más allá de 2026.

Sánchez ha explicado que España debe mantener el cambio estructural del modelo productivo, logrado en los últimos siete años también gracias a los fondos ‘Next Generation EU’. Entre los objetivos económicos del fondo ‘España Crece’, ha destacado el refuerzo de la productividad, el desarrollo del mercado de capitales y la cohesión social y territorial.

Acogida "muy positiva" y expectativas elevadas

Sánchez ha remarcado que la gobernanza del fondo será transparente y rigurosa, basada en las mejores prácticas internacionales, con participación de las principales agencias financieras del Estado y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Ha asegurado además que la acogida inicial ha sido “muy positiva” y que las expectativas son “muy elevadas”. Según el presidente, España es hoy un país solvente, con deuda en descenso tras el pico de la pandemia, y ha subrayado: “España crece y esto es una evidencia, no es una opinión”.

Accionistas "estables y pacientes" a largo plazo

En el acto también han intervenido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quienes han calificado el proyecto como transformador y con vocación de futuro.

Cuerpo ha reconocido que aún existen retos pendientes, como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el cierre de la brecha de productividad y el acceso a la vivienda asequible. Ha definido España Crece como una “potente herramienta” para acompañar a las empresas en proyectos innovadores, eliminando obstáculos y garantizando su crecimiento durante todo su ciclo de vida.

“Lo haremos mediante garantías, financiación directa, compartiendo riesgos con el sector privado y como accionistas estables y pacientes en los proyectos más transformadores”, ha explicado. El objetivo del Ejecutivo es afianzar un círculo virtuoso para que las empresas crezcan, innoven, creen empleo y generen mayor bienestar para la ciudadanía.

Por su parte, Isabel Rodríguez ha puesto el foco en el principal problema del país: el acceso a la vivienda, reconociendo debilidades como la falta de parque público, pero mostrando confianza en que este fondo contribuirá decisivamente a revertir la situación.