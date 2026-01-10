Prosiguen las protestas en Irán y el ejército mantiene que combatirá la "conspiración" infiltrada

Las protestas multitudinarias contra el deterioro económico y político prosiguen en Irán, donde se registran ya decenas de muertos y cientos de detenidos y llevan más de 36 horas sin acceso a internet. Tras la orden del presidente de no actuar contra manifestantes pacíficos, el ejército mantiene que se centrará en desarticular la "conspiración" que Israel y Estados Unidos ha infiltrado en las marchas.

"El enemigo [Estados Unidos], con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y por grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país", ha denunciado el ejército iraní a través de la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Se trata de la misma línea que ha seguido el Consejo de los Guardianes, una de las instituciones más poderosas del país, instrumental en la aprobación de los ganadores de las elecciones presidenciales. "La injerencia extranjera convirtió las protestas populares en caos. Basándonos en la realidad, podemos afirmar que hay manos ocultas presentes y activas en estos disturbios", ha manifestado.

Por el momento, según la ONG estadounidense Hrana, al menos 65 personas han muerto y 2.311 han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán comenzaron a manifestarse por la crisis monetaria y el empeoramiento de las condiciones de vida a causa del desplome de su moneda, el rial. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido por todo el país y se consideran ya un movimiento en favor de un cambio de régimen.

¿Regreso del heredero?

En este contexto, Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Irán, ha llamado este sábado a la población iraní a continuar en las calles e, incluso, a convocar una huelga general para redoblar la presión sobre el gobierno. Y, desde su exilio en Estados Unidos tras la Revolución Islámica de 1979, ha anunciado que pretende retornar a su país.

A través de su cuenta de X, Pahlaví se ha centrado específicamente en los trabajadores del transporte, el petróleo, el gas y la energía para que se pongan en huelga y ha pedido asimismo a la población que porte "banderas, imágenes y símbolos patrios" en las protestas.

"Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos", ha indicado. "También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca", ha anunciado el heredero.