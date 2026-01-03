Antonio Iglesias Gómez, "El Lobo de Galicia"

Antonio Iglesias Gómez, conocido mundialmente en el deporte de contacto como "El Lobo de Galicia", fue un luchador profesional de origen ourensano que llevó una vida marcada por la acción, la emigración y los logros atléticos.

Oriundo de la provincia de Ourense, concretamente de Penalva, en la histórica Ribeira Sacra gallega, su extraordinaria fuerza y resistencia se forjaron desde la infancia a través del duro trabajo en su tierra natal. Tal como recuerda José su vecino, Antonio adquirió una condición física inigualable en el escarpado paisaje: "Mi vecino Antonio aquí en esta ribera con tantas pendientes donde no se utiliza ni carro, ni arado, había que realizar todo el trabajo al hombro y a mano. Como no iba estar fuerte Antonio." Este entorno duro inspiró la frase popular en el pueblo: "O que non nace forte morre de pequeno" (El que no nace fuerte muere de pequeño).

Antonio Iglesias se vio forzado a emigrar a finales de los años cincuenta, buscando un futuro mejor al otro lado del Atlántico. Su destino inicial fue Venezuela, donde comenzó una nueva etapa que lo llevaría a la fama.

Antonio Iglesias fue luchador profesional | Archivo Lois Pérez Leira

Dotado de un físico imponente y una destreza singular, "El Lobo de Galicia" se consolidó como una figura de la lucha libre profesional a nivel internacional. Su carrera se extendió desde 1958 hasta 1990, período durante el cual recorrió cuadriláteros de diversos países, acumulando importantes reconocimientos. Entre sus títulos más destacados figuran haber sido Campeón del Mundo y Campeón de Europa de lucha libre, hazañas que cimentaron su leyenda. También se puede mencionar su faceta como actor de cine.

Más allá del ámbito deportivo, la vida de Antonio Iglesias Gómez continuó desarrollándose en América Latina, donde residió tanto en Venezuela como en Colombia. En este último país, su reputación y sus habilidades en el combate lo llevaron a un rol muy diferente: se convirtió en instructor de defensa personal. A petición directa del Ministerio de Defensa de Colombia, "El Lobo de Galicia" se dedicó a entrenar a las principales instituciones del orden y la seguridad, ofreciendo instrucción a la Policía Nacional, la Policía Militar, la Fuerza Aérea y otras ramas militares, compartiendo su experiencia y conocimientos de combate.

Antonio Iglesias Gómez, el luchador gallego que conquistó el mundo y se estableció en el continente americano, falleció en Colombia en el año 2015, según el testimonio de sus vecinos de Penalva. Su vida en la emigración fue una travesía de superación constante, desde un humilde comienzo en Ourense hasta convertirse en un campeón mundial y un respetado instructor de las fuerzas armadas.