Matemáticas vs Abstención

Publicado: 18 feb 2026 - 04:10
Acabo de leer en las redes sociales, por enésima vez: “Si votas, ¿de qué te quejas?”. Pues me quejo, sí, y voto, también. No son hechos contradictorios. Votar no puede menguar ni anular los derechos de nadie. ¿Acaso para alguien eso es democracia premium?

En Matemáticas hay que diferenciar lo necesario y lo suficiente. Para demostrar un teorema se requiere que se cumplan las dos, porque a veces ocurre que en su enunciado algo puede ser necesario, pero no suficiente, y el teorema no queda demostrado. Otra forma de enunciar un teorema es el “sí y sólo sí”, que viene a ser equivalente a necesario y suficiente. Ejemplo: un número es múltiplo de 10 si y sólo si es divisible por 2 y por 5.

En democracia es necesario que se pueda votar, pero no es suficiente para ser, como tal, una democracia, es necesario algo más, pero ese algo tampoco es suficiente si falta la necesidad de poder votar. Si se puede votar pero decides no votar, no puedes despotricar ni ningunear a los que ejercen ese derecho, que no obligación. Hay dictaduras que el voto es obligatorio, cercenando el libre albedrío. Abogar por no votar para poder protestar es como obcecarse en “no estudiar” para poder quejarse por no aprobar.

Preguntar que “si votas, ¿de qué te quejas?” es como afirmar “si estudias, ¿de qué te quejas?”, si te han suspedido o te han puesto una calificación injusta. Es una reducción al absurdo que confunde la gimnasia con la magnesia. No por votar, un sistema político es democrático, eso es de perogrullo. Pero no votar no implica que ello pueda, por si mismo, dar la razón a quien no ejerce ese derecho, y a la vez quitársela a quien vota. No, eso es una simplificación del libro de PeTeTe.

Post-scriptum (P.S.):

Hay abstecionarios que se hacen los victimistas, y abstencionistas que ejercen de victimarios.

Antonio O. Ferreiro (Ourense)

