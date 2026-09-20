Emilio Disi, un triunfador del cine argentino

Nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1943 con el nombre de Emilio Roberto Parada, aunque pasaría a la historia del espectáculo bajo el nombre artístico de Emilio Disi, un seudónimo fortuito localizado en una guía telefónica.

Creció en el seno de una familia de profunda raíz gallega, hijo de los emigrantes José Luis Parada, originario de A Coruña, y Pura Yáñez, natural del ayuntamiento de Leiro, en la provincia de Ourense. Fueron ellos quienes le transmitieron desde pequeño el apego a sus orígenes, una huella cultural que compartió con su hermano mayor, el destacado representante artístico Pepe Parada.

Emilio Disi | Archivo personal de Lois Pérez Leira

En uno de sus viajes a España, animado por ese fuerte lazo con sus raíces familiares, visitó Ourense con la firme intención de recorrer la comarca de O Ribeiro y localizar el lugar exacto donde había nacido su familia.

Inició su vocación actoral a fines de la década de 1950 en la televisión con la serie Historia de jóvenes y dio el salto a la gran pantalla en 1968 con la película Humo de marihuana. Durante los años setenta afianzó su labor interpretativa en cine y teatro, pero el reconocimiento masivo le llegó en 1980 gracias a su participación en la tira cómica Los hijos de López.

A partir de ese momento se transformó en una de las figuras indiscutibles de la comedia argentina, liderando ficciones inolvidables como Stress, Brigada Cola y Rompeportones. En el cine se consagró como el rostro indiscutido del humor popular de los años ochenta y noventa, encabezando taquilleras sagas familiares como Brigada explosiva, Los bañeros más locos del mundo y la célebre franquicia Los extermineitors junto a Guillermo Francella.

Cartel de Emilio Disi | Archivo personal de Lois Pérez Leira

Con el paso de los años mantuvo una vigencia constante en el afecto del público gracias a su extensa labor en los sketches del programa de Susana Giménez, encarnando al entrañable personaje de Mariano Garipetti, así como por sus participaciones en comedias teatrales de temporada y títulos cinematográficos como Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo o Muerte en Buenos Aires.

Falleció en la capital argentina el 14 de marzo de 2018 a los 75 años, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento popular.