Sebastián de Aparicio, el trazador de caminos y almas

La historia de la Nueva España no se escribió solo con espadas, sino con el crujir de la madera sobre el polvo. En el centro de esa epopeya se encuentra Sebastián de Aparicio Prado, un hombre que vivió casi un siglo completo (1502-1600) y que logró domar la geografía salvaje de un continente antes de entregar su espíritu a la humildad absoluta.

Las raíces en la montaña gallega

Todo comenzó en A Gudiña, provincia de Ourense, donde Sebastián nació el 20 de enero de 1502. En aquellas tierras altas y escarpadas de Galicia, el joven Aparicio aprendió el oficio de labrador y, sobre todo, la ingeniería rudimentaria pero efectiva de los carros de bueyes. Esas ruedas que chirriaban por los caminos gallegos serían, décadas más tarde, la semilla de una revolución tecnológica en América.

El innovador de la rueda

Tras llegar a Veracruz en 1533, Sebastián observó con una mezcla de compasión y pragmatismo cómo los indígenas, convertidos en "tamemes", transportaban cargas extenuantes sobre sus espaldas.

Aplicando la memoria visual de su tierra natal, construyó las primeras carretas y abrió las venas del comercio al trazar la ruta entre Zacatecas y la Ciudad de México.

No solo facilitó el transporte de la plata; se convirtió, de facto, en el primer gran logístico del Nuevo Mundo y, por su destreza con el ganado cimarrón, en el precursor de la figura del charro mexicano.

El giro del destino

A pesar de amasar una fortuna inmensa —que incluía haciendas en lo que hoy son zonas como Polanco y Azcapotzalco— y de enviudar dos veces en circunstancias trágicas, la riqueza no echó raíces en él. En sus propiedades, se dice que protegió y dio forma a las primeras versiones del Día de Muertos, permitiendo que la fe de sus trabajadores indígenas se entrelazara con las tradiciones católicas.

A los 71 años, realizó un despojo radical: donó sus 20,000 pesos de patrimonio a las clarisas y entró como donado al convento. El hombre que alguna vez fue dueño de las rutas más importantes pasó sus últimos 25 años como un humilde fraile limosnero, recorriendo a pie los mismos caminos que él mismo había ayudado a trazar.

Un legado incorrupto

Sebastián de Aparicio falleció en Puebla a los 98 años. Su cuerpo, que permanece incorrupto en el Templo de San Francisco en Puebla, es el testimonio de una vida que se desgastó trabajando para el mundo y se restauró sirviendo a los demás.

Beatificado en 1789, hoy es el santo patrón de los transportistas, uniendo para siempre la ingeniería de Ourense con el corazón de México.