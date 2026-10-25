Tabaré Vázquez, un presidente con raíces gallegas

Tabaré Vázquez fue uno de los dirigentes políticos más importantes de la historia reciente de Uruguay. Médico oncólogo, dirigente del Frente Amplio y dos veces presidente de la República, su trayectoria política estuvo profundamente vinculada a Montevideo, pero sus raíces familiares se hunden en Galicia, concretamente en Ourense y en las tierras de Betanzos.

Tabaré Ramón Vázquez Rosas nació en Montevideo el 17 de enero de 1940, en el seno de una familia trabajadora del barrio de La Teja, pero su padre, Héctor Vázquez Edreira, era hijo de José Vázquez —nacido en Vilar de Astrés, en Ourense— y Dolores Edreira —Santiago de Requián, en el municipio coruñés de Betanzos—.

José Vázquez emigró a Uruguay a comienzos del siglo XX, como tantos gallegos que cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Se instaló en Montevideo y abrió, junto con los suyos, una pulpería que funcionaba también como almacén y lugar de encuentro. Más tarde, la familia estuvo vinculada a la primera central telefónica del barrio.

La historia de la familia Vázquez quedó también ligada al Club Atlético Progreso. El club fue fundado el 1 de mayo de 1917 en la propia casa de los abuelos paternos de Tabaré, y José Vázquez fue uno de sus fundadores. Décadas después, aquel niño de La Teja que había crecido escuchando las historias de sus abuelos llegaría a presidir el club entre 1979 y 1989. Durante su presidencia, Progreso conquistó en 1989 el Campeonato Uruguayo, un hecho histórico para la institución.

Nunca olvidó sus raíces

Tabaré Vázquez nunca olvidó sus raíces. En una entrevista realizada en 1989, cuando le preguntaron por su ascendencia, respondió con orgullo: "Gallegos auténticos", al tiempo que relataba cómo había viajado a Galicia para conocer la tierra de sus antepasados.

Y es que su visita a Ourense tuvo para él un significado especial. Al recorrer la ciudad observó el paisaje y encontró semejanzas que le hicieron pensar en la historia de su abuelo. Incluso llegó a preguntarse si la elección de La Teja como lugar de residencia de su familia tendría alguna relación con las semejanzas que su abuelo había encontrado entre su tierra natal y aquel barrio de Montevideo.

Pero la relación de Tabaré Vázquez con Galicia no quedó limitada a la memoria familiar. En 2005 recibió la Medalla de Oro de Galicia y, once años después, durante una visita oficial a Santiago de Compostela, pronunció una frase especialmente significativa: "Esta tierra que es la mía".

Tabaré Vázquez, recibido por Alberto Núñez Feijóo en su etapa como presidente de la Xunta | Xunta

Aquellas palabras tenían un significado que iba mucho más allá de la diplomacia. Para Tabaré Vázquez, Galicia no era simplemente el territorio del que habían emigrado sus abuelos, sino que era parte de una memoria familiar que había acompañado su vida desde la infancia.

Trayectoria política

Pero la historia de Tabaré Vázquez no puede reducirse a sus raíces gallegas. Fue, ante todo, un hombre formado en el Uruguay popular de La Teja. Estudió Medicina en la Universidad de la República y se especializó en oncología y radioterapia. Su experiencia como médico estuvo marcada por el contacto con enfermos de cáncer y por una profunda preocupación por la salud pública.

Militante del Partido Socialista desde 1968, fue construyendo una trayectoria política que lo llevaría a convertirse en una de las principales figuras de la izquierda uruguaya. En 1989 fue elegido intendente de Montevideo, convirtiéndose en el primer dirigente de la izquierda en ocupar ese cargo.

Tabaré Vázquez, dos veces presidente de Uruguay | Europa Press

Posteriormente fue candidato presidencial del Frente Amplio en 1994 y 1999. En las elecciones de 2004 consiguió finalmente la victoria en primera vuelta. El 1 de marzo de 2005 asumió la Presidencia de Uruguay, convirtiéndose en el primer presidente de izquierdas de la historia del país.

Gobernó entre 2005 y 2010 y volvió a ocupar la Presidencia entre 2015 y 2020. Su trayectoria política estuvo marcada por la defensa de la salud pública, la lucha contra el tabaquismo, las políticas sociales y la consolidación del Frente Amplio como una fuerza política central del Uruguay contemporáneo.

Falleció en 2020

Tabaré Vázquez falleció en Montevideo el 6 de diciembre de 2020, a los 80 años.

Su vida quedó ligada a la medicina, al Club Progreso, a Montevideo y a la historia del Frente Amplio. Pero también dejó un vínculo personal con la tierra de la que partieron sus abuelos. Una historia que comenzó en un pequeño núcleo de Ourense y terminó alcanzando la máxima magistratura de Uruguay.