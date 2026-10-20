Una quincena de muertes tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal en Colombia

Al menos catorce mujeres han muerto y otras siete han resultado heridas a causa de un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Nariño, al suroeste de Colombia.

Según ha apuntado el director del departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de la región, Gabriel Ocaña, ha vinculado la tragedia con "la minería ilegal", como también lo ha hecho la ONU.

Es por ello que ha reclamado al Estado que actúe para sancionar este tipo de actividades ilegales, toda vez que hay personas "que se ven obligadas a trabajar en esos espacios sin ningún tipo de garantías", y debido a que sus prácticas provocan afectaciones al medio ambiente.

Movilización del ejército

En paralelo, la Agencia Nacional de Minería ha apuntado que los equipos de salvamento no han podido llegar al lugar del siniestro por cuestiones "de orden público", mientras la Defensoría del Pueblo ha alertado de la presencia de "grupos armados ilegales" en la zona que impiden el acceso al personal de emergencias.

En este contexto, ha pedido la movilización de las fuerzas armadas para garantizar que los rescatistas y los servicios sanitarios y de medicina legal puedan actuar y llevar a cabo la identificación de las personas fallecidas.

Nariño es uno de los departamentos más afectados por el llamado conflicto armado interno de Colombia, hasta el punto de que registra más de 2.500 desplazados por este motivo solo entre enero y agosto de 2026.

En el lugar actúan grupos como la guerrilla Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que lidera Iván Mordisco.