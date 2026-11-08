Los rebeldes de Yemen atacan la capital de Arabia Saudí

Los hutíes de Yemen, inmersos en una oleada de ataques contra infraestructuras de Arabia Saudí, han dado un paso más este domingo al dirigir sus proyectiles sobre la capital, Riad, donde han impactado contra un edificio de oficinas de la petrolera estatal, Aramco.

"El incidente ha provocado la caída de restos que han causado daños menores al edificio sin que haya heridos ni víctimas, afortunadamente", ha asegurado el ministerio de Energía saudí, después de informar de la intercepción y destrucción de dos misiles de crucero y tres misiles balísticos sobre la capital y diversas regiones del sur del país durante las últimas horas.

Por su parte, los hutíes han reivindicado cuatro operaciones contra objetivos estratégicos y posiciones militares en territorio saudí.

La primera de estas operaciones, ha detallado, ha tenido como objetivos el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, depósitos de la petrolera estatal Aramco y el centro financiero de la capital saudí, donde se ocasionaron "grandes daños" en las instalaciones atacadas.

La segunda operación se ha dirigido contra las instalaciones de Aramco en Buqayq, donde, según la versión de los hutíes, el impacto directo de los proyectiles ha dado lugar a incendios en los objetivos alcanzados. Además, ha asegurado haber provocado "un gran número de muertos y heridos" en ataques en otras zonas del país.