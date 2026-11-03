El aeropuerto principal de Arabia Saudí pierde uno de cada cinco pasajeros por el conflicto regional

La escalada del conflicto en Oriente Próximo tiene también su coste en forma de vuelos y pasajeros. Lo sabe especialmente Arabia Saudí, cuyo principal aeropuerto, el de Jeddah, ha perdido uno de cada cinco conexiones aéreas y viajeros a raíz de la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero.

Los datos oficiales ponen negro sobre blanco la situación: en octubre del año pasado, según la información a la que ha accedido La Región Internacional, gestionaba casi 25.000 vuelos que movieron unos 4,5 millones de personas, pero doce meses después estas cifras han caído hasta convertirse en 19.700 operaciones para trasladar a unos 3,6 millones de personas.

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El deterioro de la seguridad regional ofrece el contexto para este retroceso. Ataques con misiles y drones sobre las infraestructuras saudíes, con especial atención sobre las aeroportuarias, por parte de los rebeldes de Yemen han derivado en recomendaciones de la agencia europea de seguridad aérea de evitar ese espacio aéreo. A ello se suman advertencias de países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido e Irlanda, que desaconsejan viajar a Arabia.

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Mientras tanto, las aerolíneas también han recortado sus operaciones. Air India anunció la suspensión de sus conexiones con Jeddah, al igual que las compañías indias IndiGo y Akasa Air, y Malaysia Airlines ha levantado ya la cancelación que había decidido.

Pero esa decisión no solo llegó de compañías extranjeras. Riyadh Air, por su parte, trasladó a otro aeródromo las conexiones que operaba desde Riad, la capital saudí, hasta capitales internacionales como Londres, El Cairo, Daca o Islamabad, entre otros destinos.