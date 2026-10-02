El rechazo del Congreso a las medidas de vivienda arrincona a Pedro Sánchez, que baraja un adelanto electoral

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos decretos ley con los que el gobierno de Pedro Sánchez pretendía ahora intervenir en el mercado de la vivienda. Tras dos semanas en las que el precio de los alquileres y las condiciones de los inquilinos han copado el debate público y han devuelto las acampadas a las principales ciudades del país, el jefe del ejecutivo español baraja ahora acortar la legislatura nueve meses y plantear las elecciones como un plebiscito sobre la crisis habitacional.

De tomar la decisión de adelantar los comicios, la primera fecha disponible sería el 29 de noviembre. Para instalar las urnas ese día, el presidente del gobierno tendría que firmar el decreto de disolución de las Cortes no más tarde del próximo lunes, a fin de que pueda publicarse en el BOE el día 6, un total de 54 días antes de la fecha de las elecciones.

En cuanto a los decretos que se toparon con el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts —el segundo sumó también el no de Coalición Canaria—, fueron aprobados de forma exprés por el gobierno en medio de la polémica por el desahucio de Maricarmen, incluían medidas como la prohibición de los desalojos hasta 2030, la prórroga automática de los contratos de alquiler, una limitación de las subidas de las rentas y un cierto freno a la actividad de los fondos buitre.

Protestas en la Puerta del Sol por la vivienda | Ignacio Lopez Isasmendi

Mientras el debate tenía lugar en el interior de la Cámara baja, los acampados en la Puerta del Sol se trasladaban hasta la carrera de San Jerónimo para reclamar la aprobación de los dos decretos, aunque no sin críticas al gobierno que lidera Pedro Sánchez por su inacción en esta materia a lo largo de los ocho años que lleva instalado en Moncloa.

"Antes de lo que creen"

Las especulaciones sobre el adelanto electoral se han visto reforzadas por las palabras del propio presidente del gobierno en el hemiciclo, cuando pidió apoyo para los textos legislativos: "Hagan lo correcto, o la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan". "Estén a la altura", apeló a modo de cierre del debate.

Tras esta intervención por sorpresa de Sánchez, se procedió a la votación. Los diputados fueron llamados uno por uno para que manifestasen el sentido de su voto.