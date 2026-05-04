Reino Unido negocia su incorporación al préstamo de 90.000 millones de la UE a Ucrania

La Unión Europea ha abordado con Reino Unido la incorporación británica al préstamo de 90.000 millones de euros del bloque comunitario a Ucrania, lo que impulsaría la relación industrial de ambas partes, ya que Londres podría optar a que Kiev le compre material de defensa para cubrir sus necesidades armamentísticas durante los próximos dos años.

Así se indica en un comunicado conjunto tras una reunión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Armenia.

"Hemos reflexionado sobre el plan de Reino Unido de participar en el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, y coincidimos en que supondría un importante paso adelante en la relación industrial de defensa entre la UE y Reino Unido", se lee en el comunicado, en el que también han subrayado su "apoyo inquebrantable" al pueblo ucraniano.

El préstamo de 90.000 millones a Ucrania fue definitivamente aprobado el pasado 23 de abril tras dos meses de bloqueo por parte de Hungría. Se financiará mediante emisiones de deuda en los mercados por parte de la UE y destinará, en términos generales, unos 30.000 millones de euros para cubrir las necesidades económicas más inmediatas de Ucrania y cerca de 60.000 millones orientados a reforzar su industria militar.

De estas dos terceras partes del préstamo, las compras a la industria ucraniana y europea tendrán prioridad, aunque Ucrania podría adquirir armamento a terceros países cuando se requiera "la entrega urgente de un producto de defensa que no estuviera disponible" o no hubiera un equivalente a ese armamento en Europa en la escala o dentro del plazo necesario.

Fondo Scaleup Europe

Von der Leyen, Costa y Starmer también han acordado iniciar negociaciones para que Reino Unido participe en el Fondo del Consejo Europeo de Innovación, incluido el Fondo Scaleup Europe, un instrumento destinado a apoyar a empresas tecnológicas prometedoras de alto crecimiento para que puedan expandirse y consolidarse en el mercado europeo.

La medida, según el comunicado, respaldará las ambiciones compartidas de la UE y Reino Unido de retener en Europa a sus empresas innovadoras más prometedoras. Asimismo, ambas partes han puesto la vista en la próxima cumbre bilateral, que tendrá lugar en mayo, coincidiendo en la importancia de ser "ambiciosos" en los acuerdos que podrían alcanzar en beneficio mutuo.