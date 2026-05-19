Reino Unido también relaja las sanciones sobre el petróleo ruso

Reino Unido también empieza a relajar las restricciones al petróleo procedente de Rusia.

En concreto, ha decidido levantar las sanciones sobre el diésel y el queroseno fabricado en terceros países con crudo ruso a través de una licencia que exime a estos productos del veto que el gobierno británico mantiene sobre el Kremlin.

La medida entra en vigor a partir del 20 de mayo y su duración es indefinida, aunque el ejecutivo británico especifica que podrá rescindirla en cualquier momento. No obstante, ha puntualizado que tratarán de avisar con al menos cuatro meses de antelación.

En paralelo, otra autorización diferente permite a las empresas suministrar y entregar gas natural licuado a las plantas rusas de Yamal y Sakhalin 2, dos de las más importantes y con importancia de suministro a nivel global, siempre que se justifique un contrato relevante y el mismo no tenga una duración mayor a un año.

Estas decisiones se suman a relajaciones similares por parte del gobierno de Estados Unidos con respecto al petróleo procedente de Rusia a raíz del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Actualmente, la administración Trump permite la comercialización y adquisición de crudo ruso siempre que se encuentre ya cargado en buques.